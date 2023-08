Bataille de pistolets à eau Boulevard Pierre de Coubertin Nérac Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Nérac Bataille de pistolets à eau Boulevard Pierre de Coubertin Nérac, 1 septembre 2023, Nérac. Nérac,Lot-et-Garonne Amenez vos pistolets à eau !

Tout public..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 16:30:00. .

Boulevard Pierre de Coubertin Piscine municipale couverte

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Bring your water pistols!

All ages. ¡Traigan sus pistolas de agua!

Para el público en general. Bringen Sie Ihre Wasserpistolen mit!

Für alle Altersgruppen. Mise à jour le 2023-08-25 par OT de l’Albret Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Boulevard Pierre de Coubertin Adresse Boulevard Pierre de Coubertin Piscine municipale couverte Ville Nérac Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Boulevard Pierre de Coubertin Nérac latitude longitude 44.13794;0.33443

Boulevard Pierre de Coubertin Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/