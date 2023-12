Cet évènement est passé Du crépuscule à l’aube – Alexis Daire Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-06 09:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00 Explorez le monde de la nuit..

Explorez le monde de la nuit.

Passionné par la faune sauvage depuis son enfance, Alexis Daire nous invite à découvrir ces animaux qui sortent précautionneusement au crépuscule.



Que le soleil se lève ou qu’il se couche, la lumière joue avec l’ombre et toute une vie s’éveille ou s’active. Alexis Daire pratique la photographie naturaliste depuis près 7 ans. Son attention s’est vite portée sur les espèces discrètes, voire secrètes qui peuplent nos campagnes.





Boulevard Philippon Muséum d’Histoire Naturelle

13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

