La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout temps, fasciné l’homme. Elle est synonyme de mystère et peut enchanter autant qu’elle peut impressionner, que l’on soit grand ou petit. L’exposition propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé et d’une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve… avant de finir sur les mythes et monstres de la nuit.



La « Nuit » est le thème de l’exposition temporaire interactive conçue par le Muséum national d’histoire naturelle sur son site du Jardin des Plantes à Paris en 2014 et 2015 dans sa version originale, présentée et adaptée par le Muséum de Marseille.



Mobilisant des savoirs scientifiques pluridisciplinaires : astronomie, biologie, éthologie, physiologie, anthropologie, neurologie, l’exposition invite petits et grands à une exploration du monde de la nuit et ses mystères dans une ambiance poétique. Elle propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé, des habitants nocturnes des campagnes, des forêts et des villes.



Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille tient à remercier pour leur prêt à titre gracieux, le Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence et l’artiste Sandrot avec deux de ses oeuvres, « La Chouette effraie » et « Le Hibou Grand-Duc », toiles peintes.





Déroulé de l’exposition



Première partie : le ciel nocturne

Pourquoi fait-il nuit ? Comment reconnaître les étoiles ? Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? Cette partie de l’exposition présente au visiteur les bases d’une astronomie observable à l’oeil nu et les éléments de compréhension du ciel nocturne.



Deuxième partie : la vie nocturne

Plongés dans une forêt fictive, à la recherche des êtres vivants d’ici et d’ailleurs, les visiteurs entament une promenade nocturne et partent à la découverte de nombreux spécimens, animaux et végétaux



Troisième partie : une nuit de sommeil

Un dortoir d’animaux accueille le visiteur dans une ambiance de quiétude et d’apaisement… peuplée de respirations sonores et de ronflements. Dans une chambre à coucher, ce sont les questions fondamentales du sommeil et du rêve qui sont abordées.



Quatrième partie : mythes et monstres de la nuit

Jeux d’ombres et effets visuels se conjuguent dans une galerie de créatures mythiques, où vampires et loups-garous dévoilent leurs origines, leur symbolique et leurs représentations.



Programmation autour de l’exposition

– Exposition photographique « Du crépuscule à l’aube », par Alexis Daire

– Formation reconnaissance Rapaces PNC (13 ou 16 octobre)

– « Contes de la nuit » 24 et 25 octobre à 15h avec Alexandre Ré

– Safaris nocturnes « Petites Mythologies » Cie Anima Théâtre

– « Laterna » soirée Muséum du Festival Noir des petites Utopie avec Anima Théâtre

– Visites en nocturnes « Safaris racontés » spécial NUIT

– Visites sensorielles et animations pour les familles et le jeune public



Exposition conçue par le Muséum national d’histoire naturelle, adaptée par le Muséum d’histoire naturelle de Marseille, avec le soutien du Fonds de dotation MUSÉUM POUR LA PLANÈTE grâce aux mécénats de CITEO, PERNOD RICARD, la fondation BNP PARIBAS, la fondation PONANT, la fondation ENGIE et la fondation VEOLIA.





N’oubliez pas que le premier dimanche de chaque mois, tous les musées de Marseille sont gratuits !



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr

