Visites guidées Maison de la Culture et église Boulevard Périphérique du Stade Firminy, 10 septembre 2023, Firminy.

Firminy,Loire

Partez à la découverte de la Maison de la Culture et de l’église Saint-Pierre.

2023-09-10 fin : 2023-12-31 . EUR.

Boulevard Périphérique du Stade Site Le Corbusier, Maison de la Culture

Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Take a guided tour of the Maison de la Culture and Saint-Pierre’s church, two architectural treasures that are the only ones of their kind in the world, born of the ingenious mind of a visionary architect.

Descubra la Casa de la Cultura y la iglesia de San Pedro

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Kulturhaus und die Kirche Saint-Pierre

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès