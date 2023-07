Très belle découverte de l’un des plus remarquables monuments du Second Empire marseillais boulevard Paul Peytral 13006 Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Très belle découverte de l'un des plus remarquables monuments du Second Empire marseillais 16 et 17 septembre boulevard Paul Peytral 13006 Marseille Entrée libre Accès aux salons d'honneur au décors somptueux par un escalier monumental, découverte exceptionnelle d'un haut-lieu de l'histoire marseillais. Accès sur présentation d'une pièce d'identité.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

