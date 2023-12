Ave maria Tour – Joseph Gautier Boulevard Paul Painlevé Istres, 4 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Après le succès de la tournée Aller Vers en Juin 2022, événement organisé conjointement avec les Théâtres et le Département des Bouches du Rhône, Joseph Gautier, le « Ténor Gipsy », revient avec un nouveau projet cher à son coeur L’ Ave Maria Tour..

2023-12-14 19:00:00 fin : 2023-12-14 . .

Boulevard Paul Painlevé Eglise de la Sainte Famille

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the success of the Aller Vers tour in June 2022, an event organized jointly with the Bouches du Rhône Theatres and Department, Joseph Gautier, the « Gipsy Tenor », returns with a new project dear to his heart, L? Ave Maria Tour.

Tras el éxito de la gira Aller Vers en junio de 2022, un evento organizado conjuntamente con los Teatros y el Departamento de Bouches du Rhône, Joseph Gautier, el « Tenor Gitano », vuelve con un nuevo proyecto muy querido para él, L? Ave Maria Tour.

Nach dem Erfolg der Aller Vers Tournee im Juni 2022, die gemeinsam mit den Theatern und dem Département Bouches du Rhône organisiert wurde, kehrt Joseph Gautier, der « Gipsy Tenor », mit einem neuen Projekt zurück, das ihm sehr am Herzen liegt: Die L’Ave Maria Tournee Ave Maria Tour.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme d’Istres