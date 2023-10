Conférence « Requins, raies et chimères des côtes françaises et européennes » Boulevard Paul Cezanne Gardanne, 21 octobre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

L’association LPO PACA et le groupe local Pays d’Aix vous propose une nouvelle conférence : «Requins, Raies et Chimères des côtes françaises et européennes», présentée par Cyril Girard..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 16:30:00. .

Boulevard Paul Cezanne Médiathèque Nelson Mandela

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The LPO PACA association and the Pays d’Aix local group invite you to a new conference: « Sharks, Rays and Chimeras on the French and European coasts », presented by Cyril Girard.

La asociación LPO PACA y el grupo local Pays d’Aix proponen una nueva conferencia: « Tiburones, rayas y quimeras en las costas francesas y europeas », presentada por Cyril Girard.

Der Verein LPO PACA und die Ortsgruppe Pays d’Aix bieten Ihnen einen neuen Vortrag an: « Haie, Rochen und Chimären an den französischen und europäischen Küsten », präsentiert von Cyril Girard.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme de Gardanne