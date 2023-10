19 ÈME JOURNÉE GÉNÉALOGIE Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault, 18 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Exposition » Calligraphie ,la beauté d’écrire » prêtée par les archives départementales.

Atelier Calligraphie et Enluminure animé par Mr Chauvet des archives départementales de 14h 30 à 16h30.

Les participants réaliseront une lettrine c’est-à-dire une grande lettre ornée ou leur prénom.Le matériel est fourni et l’activité gratuite.

Des associations généalogiques de la région seront présentes..

2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Boulevard Paul Bert

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Exhibition « Calligraphy, the beauty of writing » on loan from the archives départementales.

Calligraphy and illumination workshop led by Mr Chauvet from the departmental archives from 2.30 pm to 4.30 pm.

Participants will create a large ornate letter or their first name, with materials provided and free of charge.

Genealogical associations from the region will be present.

Exposición « Caligrafía, la belleza de la escritura » prestada por los archivos departamentales.

Taller de caligrafía e iluminación dirigido por el Sr. Chauvet, de los archivos departamentales, de 14.30 a 16.30 h.

Los participantes crearán una letra de iniciales, es decir, una gran letra ornamentada o su nombre de pila, con materiales proporcionados y de forma gratuita.

Estarán presentes asociaciones genealógicas de la región.

Ausstellung « Calligraphie ,la beauté d’écrire », ausgeliehen von den Archiven des Departements.

Kalligraphie- und Illuminations-Workshop unter der Leitung von Herrn Chauvet vom Archiv des Departements von 14:30 bis 16:30 Uhr.

Die Teilnehmer erstellen eine Letterine, d. h. einen großen verzierten Buchstaben oder ihren Vornamen. Das Material wird bereitgestellt und die Aktivität ist kostenlos.

Genealogische Vereinigungen aus der Region werden anwesend sein.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT DU CLERMONTAIS