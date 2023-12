ABYSSES Boulevard Pasteur Pennautier, 4 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Abysses nous plonge dans les fonds sous-marins à la découverte de créatures inconnues, surprenantes et bioluminescentes.

En partant explorer ce monde méconnu plein de surprises nous voulons sensibiliser le public à la diversité et à la fragilité du milieu marin..

Boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



Abysses plunges us into the depths of the sea to discover unknown, surprising and bioluminescent creatures.

By exploring this little-known world full of surprises, we aim to raise public awareness of the diversity and fragility of the marine environment.

Abismos nos sumerge en las profundidades del mar para descubrir criaturas desconocidas, sorprendentes y bioluminiscentes.

Explorando este mundo poco conocido y lleno de sorpresas, pretendemos sensibilizar al público sobre la diversidad y la fragilidad del medio marino.

Abysses lässt uns in die Tiefen des Meeres abtauchen, um unbekannte, überraschende und biolumineszente Kreaturen zu entdecken.

Mit der Erkundung dieser unbekannten Welt voller Überraschungen wollen wir die Öffentlichkeit für die Vielfalt und die Zerbrechlichkeit der Meeresumwelt sensibilisieren.

