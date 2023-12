PETIT DÉTAIL Boulevard Pasteur Pennautier, 3 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge suit une route serpentine. Quand il s’arrête, le chauffeur ouvre les portes arrière du véhicule et une nuée d’oiseaux s’envole de ce bout du monde où le ciel et la terre se disjoignent et où leurs habitants respectifs semblent devoir se séparer. Tous s’envolent, sauf un petit oiseau noir. Timide, il se cache, là…Le bonhomme va tout faire pour que le petit volatile puisse lui aussi fréquenter l’azur.

Véritable poème graphique, cet album évoque ces moments pivots semblant infimes et lesquels, pourtant, peuvent se jouer une vie, voire une vision du monde, la bousculant alors dans ce qui lui semblait ses règles les plus immuables. Une histoire à l’onirisme coloré pour dire l’envol, mais aussi l’amitié dans ce qu’elle possède cette opportunité unique, généreuse et toujours inattendue, de pouvoir concrétiser les rêves semblant les plus inaccessibles..

Boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



Between yellow desert and blue sky, a red truck follows a serpentine road. When it stops, the driver opens the rear doors and a flock of birds flies out from this end of the world, where sky and earth are separated and their respective inhabitants seem destined to part. They all fly away, except for one little black bird. Shy, he hides there… The little man will do everything in his power to ensure that the little bird can also take to the skies.

A veritable graphic poem, this album evokes those seemingly infinitesimal pivotal moments when a life, and even a vision of the world, can be played out, overturning what seemed its most immutable rules. A colorful, dreamlike story about taking flight, but also about friendship?s unique, generous and always unexpected ability to make seemingly unattainable dreams come true.

Entre el desierto amarillo y el cielo azul, un camión rojo recorre una carretera sinuosa. Cuando se detiene, el conductor abre las puertas traseras y una bandada de pájaros sale volando de este confín del mundo donde el cielo y la tierra están separados y sus respectivos habitantes parecen destinados a separarse. Todos salen volando, excepto un pequeño pájaro negro. Tímido, se esconde allí, pero el hombrecillo hará todo lo que esté en su mano para que el pajarillo también pueda surcar los cielos.

Auténtico poema gráfico, este álbum evoca esos momentos cruciales, aparentemente infinitesimales, en los que una vida, e incluso una visión del mundo, pueden ponerse en juego, trastocando lo que parecían sus reglas más inmutables. Una historia colorista y onírica sobre el vuelo, pero también sobre la capacidad única, generosa y siempre inesperada de la amistad para hacer realidad sueños aparentemente inalcanzables.

Zwischen gelber Wüste und blauem Himmel fährt ein roter Lastwagen eine Serpentinenstraße entlang. Als er anhält, öffnet der Fahrer die Hecktüren und ein Schwarm Vögel fliegt aus diesem Ende der Welt, wo Himmel und Erde auseinanderfallen und ihre Bewohner sich zu trennen scheinen. Alle fliegen weg, bis auf einen kleinen schwarzen Vogel. Der Mann wird alles tun, damit auch der kleine Vogel in den Himmel fliegen kann.

Dieses Album ist ein wahres grafisches Gedicht, das von den scheinbar winzigen Momenten erzählt, in denen sich ein Leben, ja sogar eine Weltanschauung entscheiden kann, die dann die scheinbar unveränderlichen Regeln über den Haufen wirft. Eine farbenfrohe, traumhafte Geschichte über das Fliegen, aber auch über Freundschaft, die eine einzigartige, großzügige und immer unerwartete Möglichkeit bietet, die unerreichbarsten Träume zu verwirklichen.

