J’ai 8 ans. C’est l’année Cyrano de Barjolac. Enfin, un truc comme ça. Papa se promène avec un faux nez et une épée qui se prend dans les portes. Il saute partout, il rit très fort, il est brillant, c’est mon papa.

J’ai un nouveau copain à l’école, Victor. Il préfère collectionner les cartes de « Jeanne et Serge » plutôt que de regarder « L’Anneau des Nibelungen » avec moi.

J’ai 10 ans. C’est l’année Roi « Lire ». Maman dit à papa de se lever parce qu’elle en a marre de tout faire à la maison pendant qu’il pleure à longueur de journée en pyjama. Dans ma chambre, Victor fait Brunehilde et moi je joue Siegfried, le chevalier sans peur. Un jour, je sauverai mon papa.

J’ai 40 ans. Je suis une femme, une artiste, une mère. J’écris un spectacle sur mon enfance. Je n’ai pas vu mon père depuis 10 ans.

Zoé, fille unique d’un couple de comédiens, grandit avec un père atteint de troubles bipolaires. Entre jours de terreur et jours de merveille, Zoé tente de comprendre le monde et de devenir elle-même, aidée par ceux du dehors : un copain de classe, des psys…

ZOÉ est le récit d’une émancipation, plein de gouffres amers, mais aussi plein d’amour : le père transmet à sa fille les plus belles choses qu’on peut donner à un enfant, un regard unique sur le monde, un sens profond de la justice, la nécessité de l’art. Après tout, dans un monde fou, n’est-ce pas dans la bouche des fous qu’on trouve la vérité ?.

I’m 8 years old. This is the year of Cyrano de Barjolac. Or something like that. Dad goes around with a false nose and a sword that gets stuck in doors. He jumps around, laughs loudly, is brilliant – he’s my dad.

I have a new friend at school, Victor. He prefers collecting cards from « Jeanne et Serge » to watching « L’Anneau des Nibelungen » with me.

I’m 10 years old. It’s the King of Reading year. Mom tells Dad to get up because she’s sick of doing everything around the house while he cries all day in his pyjamas. In my room, Victor plays Brunehilde and I play Siegfried, the fearless knight. One day, I’ll save my dad.

I’m 40 years old. I’m a woman, an artist, a mother. I’m writing a show about my childhood. I haven’t seen my father in 10 years.

Zoé, the only daughter of an acting couple, grows up with a father who suffers from bipolar disorder. Between days of terror and days of wonder, Zoé tries to understand the world and become herself, with the help of outsiders: a classmate, shrinks?

ZOÉ is a story of emancipation, full of bitter abysses, but also full of love: the father passes on to his daughter the most beautiful things you can give a child, a unique view of the world, a profound sense of justice, the necessity of art. After all, in a crazy world, isn’t the truth to be found in the mouths of fools?

Tengo 8 años. Es el año de Cyrano de Barjolac. O algo así. Papá va por ahí con una nariz postiza y una espada que se atasca en las puertas. Salta por todas partes, se ríe muy fuerte, es brillante, es mi papá.

Tengo un nuevo amigo en la escuela, Víctor. Prefiere coleccionar cromos de « Jeanne y Serge » a ver « El anillo del nibelungo » conmigo.

Tengo 10 años. Es el año de la Lectura del Rey. Mamá le dice a papá que se levante porque está harta de hacerlo todo en casa mientras él se pasa el día llorando en pijama. En mi habitación, Víctor interpreta a Brunehilde y yo a Sigfrido, el intrépido caballero. Un día, salvaré a mi padre.

Tengo 40 años. Soy mujer, artista, madre. Escribo un espectáculo sobre mi infancia. Hace 10 años que no veo a mi padre.

Zoé, hija única de una pareja de actores, crece con un padre que sufre trastorno bipolar. Entre días de terror y días de asombro, Zoé intenta comprender el mundo y llegar a ser ella misma, con la ayuda de extraños: un amigo del colegio, psiquiatras..

ZOÉ es una historia de emancipación, llena de amargos abismos, pero también de amor: el padre transmite a su hija las cosas más bellas que se pueden dar a un niño, una visión única del mundo, un profundo sentido de la justicia, la necesidad del arte. Al fin y al cabo, en un mundo loco, ¿no se encuentra la verdad en boca de los locos?

Ich bin acht Jahre alt. Es ist das Cyrano-Jahr von Barjolac. Na ja, so ähnlich. Papa läuft mit einer falschen Nase und einem Schwert herum, das sich in Türen verfängt. Er springt herum, er lacht laut, er ist brillant, das ist mein Papa.

Ich habe einen neuen Freund in der Schule, Victor. Er sammelt lieber Karten von « Jeanne und Serge », als mit mir den « Ring des Nibelungen » anzuschauen.

Ich bin zehn Jahre alt. Es ist das Jahr des Königs « Lesen ». Mama sagt Papa, er soll aufstehen, weil sie es satt hat, alles zu Hause zu machen, während er den ganzen Tag im Pyjama weint. In meinem Zimmer macht Victor die Brunhilde und ich spiele Siegfried, den furchtlosen Ritter. Eines Tages werde ich meinen Papa retten.

Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin eine Frau, eine Künstlerin, eine Mutter. Ich schreibe ein Stück über meine Kindheit. Ich habe meinen Vater seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.

Zoé ist die einzige Tochter eines Schauspielerpaares und wächst mit einem Vater auf, der an einer bipolaren Störung leidet. Zwischen Tagen des Schreckens und Tagen des Wunders versucht Zoé, die Welt zu verstehen und sie selbst zu werden, wobei ihr die Außenstehenden helfen: ein Klassenkamerad, Psychiater?

ZOÉ ist die Geschichte einer Emanzipation, voller bitterer Abgründe, aber auch voller Liebe: Der Vater vermittelt seiner Tochter die schönsten Dinge, die man einem Kind mitgeben kann: einen einzigartigen Blick auf die Welt, einen tiefen Sinn für Gerechtigkeit und die Notwendigkeit der Kunst. In einer verrückten Welt ist es schließlich so, dass die Wahrheit aus dem Mund der Verrückten kommt

