CHAUFFE MARCELLE ! Boulevard Pasteur Pennautier, 28 février 2024, Pennautier.

Pennautier,Aude

Il s’agit d’abord d’un acteur qui interprète un texte. Il s’agit d’abord et avant tout de faire entendre une langue dans son occitan d’origine. Il s’agit avant tout de transmettre à un public une histoire, celle de Marcelle Delpastre, à travers son œuvre poétique.

Quand on raconte qu’on va jouer un spectacle sur une poétesse-paysanne du limousin du début du XXème siècle, tout le monde rigole. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu’un spectacle sur un auteur parisien serait plus prestigieux ? Pourquoi est-ce que travailler les écrits d’un homme, blanc, parisien, riche, hétérosexuel en impose ? Pourquoi 80% de la littérature que nous lisons émane uniquement de cette catégorie-là ? Et surtout, pourquoi s’intéresser à ce que l’on connaît déjà ? Pourquoi l’inconnu, l’étrange, l’étranger fait-il peur ?

Marcelle Delpastre n’entre pas dans les histoires littéraires ni dans le cœur des gens pour plusieurs raisons, qui n’ont RIEN à voir avec la qualité de ses textes. Le projet consistera à mettre en avant justement ce qui l’a fait oublier.

D’après les textes de Marcelle Delpastre, Charlotte Delbo et Tiago Rodrigues..

2024-02-28 20:45:00 fin : 2024-02-28 . EUR.

Boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



First and foremost, it’s about an actor interpreting a text. First and foremost, it’s about making a language heard in its original Occitan. Above all, it’s about conveying to an audience a story, that of Marcelle Delpastre, through her poetic work.

When we say we’re going to do a show about a Limousin peasant-poetess from the early 20th century, everyone laughs. Why should we? Why would a show about a Parisian author be more prestigious? Why does working on the writings of a white, Parisian, rich, heterosexual man impose? Why is it that 80% of the literature we read comes from this category alone? And above all, why should we be interested in what we already know? Why is the unknown, the strange, the foreign so frightening?

There are many reasons why Marcelle Delpastre doesn’t make it into literary history or into people’s hearts, and these have NOTHING to do with the quality of her texts. The aim of this project is to highlight the very reasons why she has been forgotten.

Based on texts by Marcelle Delpastre, Charlotte Delbo and Tiago Rodrigues.

Ante todo, se trata de que un actor interprete un texto. Ante todo, se trata de hacer oír una lengua en su occitano original. Sobre todo, se trata de contar al público una historia, la historia de Marcelle Delpastre, a través de su obra poética.

Cuando le dices a la gente que vas a montar un espectáculo sobre una poetisa y campesina del Lemosín de principios del siglo XX, todo el mundo se ríe. ¿Por qué? ¿Por qué sería más prestigioso un espectáculo sobre un autor parisino? ¿Por qué es tan imponente trabajar sobre los escritos de un hombre blanco, parisino, rico y heterosexual? ¿Por qué el 80% de la literatura que leemos sólo procede de esta categoría? Y, sobre todo, ¿por qué debe interesarnos lo que ya conocemos? ¿Por qué nos asusta tanto lo desconocido, lo extraño y lo extranjero?

Marcelle Delpastre no entra en la historia de la literatura ni en el corazón de la gente, por una serie de razones que NADA tienen que ver con la calidad de sus textos. El objetivo de este proyecto es poner de relieve las razones por las que ha caído en el olvido.

Basado en textos de Marcelle Delpastre, Charlotte Delbo y Tiago Rodrigues.

In erster Linie geht es um einen Schauspieler, der einen Text interpretiert. Es geht in erster Linie darum, eine Sprache in ihrem ursprünglichen Okzitanisch zu Gehör zu bringen. Es geht vor allem darum, einem Publikum eine Geschichte zu vermitteln, die Geschichte von Marcelle Delpastre durch ihr poetisches Werk.

Wenn man erzählt, dass man ein Stück über eine Dichterin und Bäuerin aus dem Limousin zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufführen wird, lacht jeder. Warum ist das so? Warum sollte eine Aufführung über eine Pariser Autorin mehr Prestige haben? Warum ist es so wichtig, sich mit den Schriften eines weißen, reichen, heterosexuellen Mannes aus Paris zu beschäftigen? Warum stammen 80% der Literatur, die wir lesen, nur aus dieser Kategorie? Und vor allem: Warum sollte man sich mit etwas beschäftigen, das man bereits kennt? Warum macht das Unbekannte, das Fremde, das Fremde Angst?

Es gibt viele Gründe, warum Marcelle Delpastre nicht in die Literaturgeschichte oder in die Herzen der Menschen gelangt, die NICHTS mit der Qualität ihrer Texte zu tun haben. Das Projekt soll genau diese Gründe in den Vordergrund stellen.

Nach Texten von Marcelle Delpastre, Charlotte Delbo und Tiago Rodrigues.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11