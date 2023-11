UN VENDREDI ÉLECTRIQUE GIVRÉ Boulevard Nelson Mandela Fécamp, 22 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Art en sort vous propose de réchauffer votre hiver avec un vendredi électrique exceptionnel le vendredi 22 décembre à la salle « Les Galets » (Fécamp).

Une programmation complètement givrée et surtout normande avec Maddy Street, Ska Flakes et les Fratelli Disco aux platines pour finir de vous faire fondre.

Gratuit

SKA FLAKES

Pour les fans de « early reggae », Lord Guns et Redge Hope, les deux compères du groupe Mr Speaker Ska, ont décidé de donner naissance à cet autre projet musical plus axé sur le early et dirty reggae, mais aussi Ska2tone, Ska punk, original Ska, Rocksteady.

En y mélangeant des sonorités actuelles ainsi que des sonorités « british . Ainsi, les 9 musiciens ont à cœur de nous faire danseret de nous communiquer leur joie de vivre et leur passion pour la musique « Jamaicano British»

MADDY STREET

Maddy Street c’est la.e plus britannique des français.e.s.

La.e jeune chanteureuse et vidéaste vous entraîne dans un univers musical inclassable.

Le genre n’étant pas une limite, iel oscille entre rock, pop, rap, punk, electro. Iel performe ses titres sans retenue avec une sincérité brute et une énergie débordante.

Côté discographie, Maddy Street a sorti en 2022 un EP

intitulé « British boy ? » qui interroge sur les questions de genre. L’artiste se bat pour que les personnes issues de la communauté LGBT+ soient davantage reconnues dans le domaine musical.

FRATELLI DISCO

Duo de Dj Havrais explorant et traversant les

époques de l’italo disco mondiale.

Pino d’Angiò, Nu genea, Pellegrino, Mystic Jungle sont de la partie et pour les tardifs la modern disco mettra le feu avec ces Kendal, musumeci et Alen skanner.

Dance floor sur son lit de buratta et basses au pesto.

La dolce vita a l’honneur..

2023-12-22 19:30:00 fin : 2023-12-22

Boulevard Nelson Mandela Salle Les Galets

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Art en sort invites you to warm up your winter with an exceptional Electric Friday on Friday December 22 at the Salle Les Galets (Fécamp).

A totally frosty and above all Norman program, with Maddy Street, Ska Flakes and Fratelli Disco on the decks to melt your heart.

Free

SKA FLAKES

For fans of « early reggae », Lord Guns and Redge Hope, the two members of the band Mr Speaker Ska, have decided to give birth to this other musical project more focused on early and dirty reggae, but also Ska2tone, Ska punk, original Ska, Rocksteady.

By mixing contemporary sounds with « British » ones. The 9 musicians are determined to make us dance and communicate their joie de vivre and passion for « Jamaicano British » music

MADDY STREET

Maddy Street is the most British of the French.

This young singer and video artist takes you into an unclassifiable musical universe.

With no limits on genre, she oscillates between rock, pop, rap, punk and electro. Iel performs her songs without restraint, with raw sincerity and boundless energy.

In 2022, Maddy Street released an EP entitled « British boy?

entitled « British boy? », which questions questions of gender. The artist fights for greater recognition of people from the LGBT+ community in the music industry.

FRATELLI DISCO

DJ duo from Le Havre exploring and crossing

of worldwide italo disco.

Pino d?Angiò, Nu genea, Pellegrino, Mystic Jungle are on board, and for the latecomers, modern disco will set the stage alight with Kendal, musumeci and Alen skanner.

Dance floor on a bed of buratta and pesto bass.

La dolce vita in the spotlight.

Art en sort calentará tu invierno con un Electric Friday especial el viernes 22 de diciembre en Les Galets (Fécamp).

Un programa totalmente helado y sobre todo normando, con Maddy Street, Ska Flakes y Fratelli Disco a los platos para derretirte el corazón.

Gratis

SKA FLAKES

Para los amantes del reggae antiguo, Lord Guns y Redge Hope, los dos miembros del grupo Mr Speaker Ska, han decidido crear otro proyecto musical centrado en el reggae antiguo y sucio, así como en el Ska2tone, el Ska punk, el Ska original y el Rocksteady.

Mezclando sonidos actuales con tonos « británicos », el nuevo sonido del grupo es una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Los 9 músicos están decididos a hacernos bailar y a transmitirnos su alegría de vivir y su pasión por la música jamaicano-británica

MADDY STREET

Maddy Street es la más británica de los franceses.

Esta joven cantante y videoartista le llevará a un universo musical inclasificable.

No hay límite de género, y ella oscila entre el rock, el pop, el rap, el punk y el electro. Iel interpreta sus canciones sin cortapisas, con una sinceridad cruda y una energía desbordante.

En 2022, Maddy Street publicó un EP titulado « British boy?

titulado « British boy? », que explora cuestiones de género. La artista lucha por un mayor reconocimiento de las personas de la comunidad LGBT+ en la industria musical.

FRATELLI DISCO

Dúo de DJ de Le Havre que explora y cruza las

épocas de la música disco italiana.

Pino d’Angiò, Nu genea, Pellegrino y Mystic Jungle están a bordo, y para los rezagados, la música disco moderna incendiará el escenario con Kendal, musumeci y Alen skanner.

Pista de baile sobre un lecho de buratta y pesto bass.

La dolce vita es la protagonista.

Art en sort schlägt Ihnen vor, Ihren Winter mit einem außergewöhnlichen elektrischen Freitag am Freitag, den 22. Dezember im Saal « Les Galets » (Fécamp) zu erwärmen.

Ein völlig vereistes und vor allem normannisches Programm mit Maddy Street, Ska Flakes und den Fratelli Disco an den Plattentellern, um Sie schließlich zum Schmelzen zu bringen.

Kostenlos

SKA FLAKES

Für Fans von « Early Reggae » haben Lord Guns und Redge Hope, die beiden Bandkollegen von Mr. Speaker Ska, beschlossen, dieses andere Musikprojekt ins Leben zu rufen, das sich mehr auf Early und Dirty Reggae, aber auch Ska2tone, Ska Punk, Original Ska und Rocksteady konzentriert.

Dabei werden aktuelle Klänge mit britischen Klängen vermischt. Die 9 Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, uns zum Tanzen zu bringen und uns ihre Lebensfreude und Leidenschaft für die « Jamaicano British »-Musik zu vermitteln

MADDY STREET

Maddy Street ist die britischste aller Französinnen.

Die junge Sängerin und Videokünstlerin entführt Sie in ein musikalisches Universum, das nicht einzuordnen ist.

Da das Genre keine Grenze darstellt, bewegt sie sich zwischen Rock, Pop, Rap, Punk und Elektro. Iel performt ihre Titel ohne Zurückhaltung mit einer rohen Aufrichtigkeit und einer überbordenden Energie.

Was ihre Diskografie angeht, so hat Maddy Street 2022 eine EP veröffentlicht

mit dem Titel « British boy? », die Fragen zu Geschlechterfragen aufwirft. Die Künstlerin setzt sich dafür ein, dass Menschen aus der LGBT+-Gemeinschaft in der Musikbranche mehr Anerkennung finden.

FRATELLI DISCO

Dj-Duo aus Le Havre erforscht und durchquert die

epochen der weltweiten Italo-Disco.

Pino d’Angiò, Nu genea, Pellegrino, Mystic Jungle sind mit von der Partie und für die Spätaufsteher wird die Modern Disco mit Kendal, musumeci und Alen skanner das Feuer entfachen.

Dancefloor auf einem Bett aus Buratta und Pesto-Bässen.

La dolce vita a l’honneur.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp