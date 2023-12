FESTIVAL TÉLÉRAMA 2024 Boulevard Michel Phélipon Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée FESTIVAL TÉLÉRAMA 2024 Boulevard Michel Phélipon Luçon, 17 janvier 2024, Luçon. Luçon Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-23 20:30:00 FESTIVAL TÉLÉRAMA 2024.

FESTIVAL TÉLÉRAMA 2024

C’est le retour du Festival Télérama du 17 au 23 janvier ! Pendant 7 jours, venez (re)découvrir une sélection de 18 films, dont 2 avant-premières ! 4.00€ la place avec le pass dans le Télérama, ou sur Télérama.fr. .

Boulevard Michel Phélipon CinéTriskell

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Code postal 85400 Lieu Boulevard Michel Phélipon Adresse Boulevard Michel Phélipon CinéTriskell Ville Luçon Departement Vendée Lieu Ville Boulevard Michel Phélipon Luçon Latitude 46.4612781 Longitude -1.1779996 latitude longitude 46.4612781;-1.1779996

Boulevard Michel Phélipon Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/