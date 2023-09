Electro vélo parade Boulevard Michel Montaigne Périgueux, 30 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Investir la ville à vélo ou en musique ? Il n’y a qu’à demander ! Rendez-vous pour cette première édition de nuit de l’électro-vélo parade, ballade cyclo-artistique, après deux rendez-vous sur les boulevards, en journée, en 2021 et 2022.

Plusieurs propositions artistiques seront à retrouver tout au long du chemin : DJs sets de Parpaing Paillettes et Signal Carré, création électronique participative avec Culture Sauvage, le dancefloor mobile de Joube, la boîte de nuit à pédale de la Cie Virus ou encore les disques pleins de groove de Dunbaar….

2023-09-30 fin : 2023-09-30 00:00:00. EUR.

Boulevard Michel Montaigne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Taking to the streets by bike or with music? All you have to do is ask! Join us for the first nighttime edition of the electro-vélo parade, a cyclo-artistic ballad, following two daytime events on the boulevards in 2021 and 2022.

A number of artistic proposals will be on offer along the way: DJ sets by Parpaing Paillettes and Signal Carré, participatory electronic creation with Culture Sauvage, Joube?s mobile dancefloor, the pedal-powered nightclub by Cie Virus, and groovy records by Dunbaar?

¿Salir a la calle en bici o con música? ¡Sólo tienes que pedírnoslo! Únase a nosotros en la primera edición nocturna del desfile electro-vélo, un paseo artístico en bicicleta, tras dos eventos diurnos en los bulevares en 2021 y 2022.

Durante el recorrido habrá numerosas propuestas artísticas, como las sesiones de DJ de Parpaing Paillettes y Signal Carré, las creaciones electrónicas participativas de Culture Sauvage, la pista de baile móvil de Joube, la discoteca a pedales de Cie Virus y los discos de Dunbaar?

Die Stadt mit dem Fahrrad oder mit Musik erobern? Man muss nur fragen! Die Elektro-Velo-Parade, eine künstlerische Radtour, findet zum ersten Mal nachts statt, nachdem sie 2021 und 2022 tagsüber auf den Boulevards veranstaltet wird.

Entlang des Weges gibt es mehrere künstlerische Angebote: DJ-Sets von Parpaing Paillettes und Signal Carré, partizipative elektronische Kreationen von Culture Sauvage, der mobile Dancefloor von Joube, der pedalbetriebene Nachtclub der Cie Virus oder die groovenden Platten von Dunbaar?

