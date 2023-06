9ème Foulées Roses de Chartres Boulevard Maurice Viollette Chartres, 24 juin 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Tous ensemble contre le cancer ! L’Écho Républicain organise la 9ème édition des Foulées Roses de Chartres avec le concours de l’ASPTT Chartres et de Peps. En famille, entre collègues ou amis, venez participer à cette course-marche solidaire de 5 km pour la lutte contre le cancer du sein..

Samedi 2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 10 EUR.

Boulevard Maurice Viollette

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Together against cancer! L’Écho Républicain organizes the 9th edition of the Foulées Roses de Chartres with the support of ASPTT Chartres and Peps. Whether you’re with family, colleagues or friends, come and take part in this 5 km run-walk in support of the fight against breast cancer.

Juntos contra el cáncer L’Écho Républicain organiza la 9ª edición de las Foulées Roses de Chartres en colaboración con ASPTT Chartres y Peps. En familia, entre compañeros o entre amigos, participe en esta carrera-caminata de 5 km a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Alle gemeinsam gegen den Krebs! L’Écho Républicain organisiert die 9. Ausgabe der Foulées Roses de Chartres mit Unterstützung des ASPTT Chartres und von Peps. Nehmen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Kollegen oder Freunden an diesem 5 km langen solidarischen Lauf und Marsch für den Kampf gegen Brustkrebs teil.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT CHARTRES