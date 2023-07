Les mercredis Festifs du 12 juillet Boulevard Marre-desmarrais Montélimar, 12 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Tous les mercredis de l’été, les « Mercredis Festifs » ont lieu au Jardin Public ! Venez découvrir les artisans locaux et les divers Food trucks avec une belle ambiance festive de 17h à 23h..

2023-07-12 17:00:00 fin : 2023-07-12 . .

Boulevard Marre-desmarrais Kiosque du jardin public

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every Wednesday throughout the summer, « Festive Wednesdays » take place in the Jardin Public! Come and discover local craftsmen and various food trucks in a festive atmosphere from 5pm to 11pm.

Todos los miércoles del verano, los « Miércoles festivos » se celebran en el Jardín Público Venga a descubrir a los artesanos locales y varios food trucks en un ambiente festivo de 17:00 a 23:00.

Jeden Mittwoch im Sommer finden im Jardin Public die « Mercredis Festifs » statt! Entdecken Sie die lokalen Handwerker und die verschiedenen Foodtrucks mit einer schönen festlichen Atmosphäre von 17 bis 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération