APÉRO-CONCERT : CONTIGO Boulevard Marius Roqueblave Marseillan, 27 juillet 2023, Marseillan.

Marseillan,Hérault

Venez vous amuser et rencontrer de nouvelles personnes lors de ce concert-apéro organisé par la MJC de Marseillan..

2023-07-27 20:30:00 fin : 2023-07-27 . .

Boulevard Marius Roqueblave

Marseillan 34340 Hérault Occitanie



Come and have fun and meet new people at this apero concert organized by the Marseillan MJC.

Venga a divertirse y a conocer gente nueva en este concierto-apéro organizado por el MJC marsellés.

Amüsieren Sie sich und lernen Sie neue Leute kennen bei diesem von der MJC Marseillan organisierten Apero-Konzert.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE