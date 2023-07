Sophro balades Boulevard Maritime Colleville-Montgomery, 15 juin 2023, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery,Calvados

Accordez-vous un temps pour vous, un moment de détente et de relaxation sur la plage.

La sophrologie, grâce à des exercices de respiration, de visualisation et de tensions/relâchements musculaires doux permet de retrouver une harmonie entre le corps et l’esprit.

Nadine Mercier, sophrologue, vous propose une séance le matin et une l’après-midi tous les jours, du lundi au dimanche, du mois d’avril à fin septembre.

En fonction des conditions météorologiques..

Vendredi 2023-06-15 11:00:00 fin : 2023-10-30 15:30:00. .

Boulevard Maritime Poste de Secours

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



Give yourself a moment to relax and unwind on the beach.

Sophrology, thanks to breathing exercises, visualization and soft muscular tension/relaxation, allows you to find a harmony between body and mind.

Nadine Mercier, sophrologist, offers you a morning and an afternoon session every day, from Monday to Sunday, from April to the end of September.

Depending on the weather conditions.

Regálese un momento de relajación en la playa.

La sofrología utiliza ejercicios de respiración, visualización y suaves tensiones y relajaciones musculares para ayudarle a redescubrir la armonía entre cuerpo y mente.

La sofróloga Nadine Mercier ofrece una sesión de mañana y otra de tarde todos los días, de lunes a domingo, de abril a finales de septiembre.

Si el tiempo lo permite.

Gönnen Sie sich eine Zeit für sich selbst, einen Moment der Entspannung und Erholung am Strand.

Die Sophrologie ermöglicht durch Atemübungen, Visualisierung und sanfte Muskelanspannung/-entspannung, eine Harmonie zwischen Körper und Geist zu finden.

Die Sophrologin Nadine Mercier bietet Ihnen von April bis Ende September täglich von Montag bis Sonntag eine Sitzung am Vormittag und eine am Nachmittag an.

Je nach Wetterlage.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité