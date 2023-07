Barneville Gliss’ Festival Boulevard Maritime Barneville-Carteret, 15 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Depuis 2015, « Gliss’ Festival » de Barneville s’est ancré dans le calendrier de la station et du Département comme un moment fort de la saison estivale. Après cinq premières éditions qui ont su rassembler un public tant de spécialistes que familial, l’Organisation vous concocte une sixième édition avec pour objectif de vous proposer toujours plus de spectacles et de découvertes !

L’organisation assurée par le Mauna Kea Skim Club est fière de vous offrir un événement avec un concept proposant 50% de shows / 50% d‘initiations. Ainsi, chacun devient acteur du festival afin de vivre une expérience unique.

La programmation cette année encore s’étoffe, avec un plateau internationnal ! Ce sont quatre nationalités de riders, tous références mondiales ou légendes de leur discipline qui viennent dans la Manche afin de montrer leur talent au public.

Le Mauna Kea et toute son équipe souhaitent remercier tous ses partenaires privés et institutionnels sans qui ce week-end de fête ne serait pas réalisable !

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bon festival rempli de bonne humeur et de sensations fortes !.

Samedi 2023-07-15 fin : 2023-07-16 . .

Boulevard Maritime

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Since 2015, the « Gliss? Festival » in Barneville has established itself in the calendar of the resort and the Département as a highlight of the summer season. After the first five editions, which drew both specialist and family audiences, the Organization is preparing a sixth edition with the aim of offering you even more shows and discoveries!

The Mauna Kea Skim Club organization is proud to offer you an event with a concept offering 50% shows / 50% initiations. In this way, everyone becomes an active participant in the festival, creating a unique experience.

This year?s line-up is even bigger, with an international line-up! Four different nationalities, all world-class riders or legends of their discipline, are coming to La Manche to showcase their talent to the public.

Mauna Kea and its team would like to thank all its private and institutional partners, without whom this festive weekend would not be possible!

We wish you all a great festival, full of fun and thrills!

Desde 2015, el Festival Gliss? Festival de Barneville se ha convertido en una cita ineludible en el calendario de la estación y del Département como plato fuerte de la temporada estival. Tras las cinco primeras ediciones, que atrajeron tanto a público especializado como familiar, los organizadores preparan una sexta edición con el objetivo de ofrecerle aún más espectáculos y descubrimientos

El Mauna Kea Skim Club se enorgullece de ofrecerle un evento con un concepto que ofrece 50% espectáculos / 50% iniciaciones. De este modo, todo el mundo se convierte en parte activa del festival, para que pueda disfrutar de una experiencia única.

El cartel de este año es aún mayor, ¡con una alineación internacional! Cuatro nacionalidades diferentes, todos ellos pilotos de talla mundial o leyendas en su campo, acuden a La Mancha para mostrar su talento al público.

Mauna Kea y su equipo quieren dar las gracias a todos sus socios privados e institucionales, ¡sin los cuales este fin de semana festivo no sería posible!

¡Les deseamos a todos un gran festival lleno de diversión y emociones!

Seit 2015 ist das « Gliss? Das Festival in Barneville hat sich im Kalender des Ortes und des Departements als ein Höhepunkt der Sommersaison etabliert. Nach den ersten fünf Ausgaben, die sowohl ein Fachpublikum als auch ein Familienpublikum anzogen, plant die Organisation die sechste Ausgabe mit dem Ziel, Ihnen noch mehr Aufführungen und Entdeckungen zu bieten!

Die vom Mauna Kea Skim Club organisierte Veranstaltung ist stolz darauf, Ihnen ein Konzept anbieten zu können, das zu 50% aus Shows und zu 50% aus Einführungen besteht. So wird jeder zum Akteur des Festivals, um eine einzigartige Erfahrung zu machen.

Das Programm ist dieses Jahr noch umfangreicher geworden, mit einer internationalen Besetzung! Rider aus vier Nationen, allesamt Weltklassefahrer oder Legenden ihrer Disziplin, kommen in den Ärmelkanal, um ihr Talent dem Publikum zu zeigen.

Das Mauna Kea und sein gesamtes Team möchten sich bei allen privaten und institutionellen Partnern bedanken, ohne die dieses Fest nicht möglich wäre!

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Festival voller guter Laune und Nervenkitzel!

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche