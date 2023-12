THÉÂTRE « AU NOM DU PÈRE » Boulevard Maréchal Juin Évron, 2 février 2024, Évron.

Évron Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02 22:00:00

Avec Madani Compagnie.

Avec Madani Compagnie

ENTRE THÉÂTRE, PÂTISSERIE, VIDÉO, PARCOURS DE VIE, DISCUSSIONS ENTRE LES PROTAGONISTES ET LE PUBLIC,

CETTE PERFORMANCE PROPOSE UNE RÉFLEXION SENSIBLE ET JOYEUSE SUR LA PATERNITÉ.

Anissa n’a pas connu son père, elle le recherche depuis son plus jeune âge. Un jour, par hasard, elle retrouve sa trace d’une manière digne des téléfilms les plus mélodramatiques

A partir de 8ans, sur réservation.

Tarfis: Plein : 13€ / Réduit : 8.50€ / Pass famille : 35€

Organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons

EUR.

Boulevard Maréchal Juin Pôle Culturel des Coëvrons

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-16 par eSPRIT Pays de la Loire