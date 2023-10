Le Jour de la Nuit Boulevard Maréchal Juin Caen, 14 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éteignons la lumière, rallumons les étoiles ! À l’occasion du jour de la nuit, découvrez un programme d’animations, d’ateliers et de conférences plus insolites les unes que les autres !

Point d’orgue de la soirée : venez réaliser la constellation du cygne au centre du parc de la Fossette avec votre lampe ou le flash de votre téléphone. Une prise de vue par drone sera effectuée vers 22h15. Nous vous attendons nombreux pour former ensemble la constellation !Sur l’ensemble de la soirée – Parc de la FossetteAtelier fabrication d’appeau à chouette hulotte et balade à l’écoute des chauves-souris à l’aide d’une batbox (détecteur à ultrasons). Grande « chasse aux papillons » nocturnes ainsi que certaines espèce de coccinelles (Animée par un expert de l’association Gretia). Animation « les trucs en bois » : jeux de construction à partir de pièces de bois de formes géométriques. Assemblons les pièces et les engrenages pour construire de belles réalisations !Grands jeux en bois, jeux de stratégie en mode nocturne et jeux d’énigmesAteliers ludiques dans la nuit : découverte du disc-golf avec l’association Normandix, circuit 2 roues sur une piste aux étoiles, planétarium, ateliers aquarelle et dessins d’étoiles…Et plein d’autres surprises sur place ! A heures fixes – Parc de la FossetteObservations astronomiques avec l’association AsnoraA 19h15 et 19h45 : promenades dans le système solaire…

Découvrez les dimensions du système solaire en parcourant les panneaux installés tout au long du sentier qui entoure le parc. Profitez de 2 parcours commentés par des experts !

Départ au point d’accueil – Durée 30 minutes.A partir de 20h30 : mini conférences et exposés sur les astres

Prenez la route des étoiles pour un tour d’horizon de la voûte céleste. Parmi les thèmes proposés : les météorites, la ronde des planètes, les images du JWST (un des télescopes les plus puissants au monde !), Saturne… A partir de 21h : observations astronomiques

Avec télescopes et lunettes, commentées par des experts en astronomie.Contes A 19h45 et 21h : contes sur la lune, les étoiles et la nuit accompagnés d’instruments de la famille des bois !

Départs au niveau du jardin des poètes – suivre le fléchage. Attention : le nombre de places est limité. A la Folie-CouvrechefA 19h45 : marche en pleine conscience dans la nuit

Vous connaissez ce sentiment de courir sans cesse après le temps, de marcher vite en pensant aux mille choses à faire ? La marche en pleine conscience exploite vos 5 sens pour offrir une relaxation profonde et intense sous les étoiles.

Rendez-vous au Centre d’animation de la Folie-Couvrechef à 19h45. Inscriptions à 19h30 dans la limite des places disponibles. A 20h45 : bain sonore dans la pénombre

Au-delà de l’écoute musicale, explorez un univers fait de sons et de silences.

Rendez-vous au Centre d’animation de la Folie-Couvrechef à 20h45. Inscriptions à 20h30 sur place dans la limite des places disponibles.Mini conférencesEntre 20h30 et 21h30 : mini-conférences-débats

Découvrez les rythmes biologiques et plus particulièrement le rôle de l’horloge dans la santé et les perturbations sur le sommeil en lien avec la lumière artificielle. Par le professeur Davenne, chronobiologiste et enseignant chercheur à l’Université de Caen.

Rendez-vous à la salle du Centre d’animation de la Folie-Couvrechef (à l’angle de la rue des Acadiens et de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny). Inscriptions sur place – 70 personnes maximum.



2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 22:30:00. .

Boulevard Maréchal Juin Parc de la Fossette

Caen 14000 Calvados Normandie



Turn out the lights, turn on the stars! Discover a program of activities, workshops and conferences, each more unusual than the last!

The highlight of the evening: come and create the Swan constellation in the center of the Parc de la Fossette, using your own flashlight or your mobile phone’s flashlight. A drone shot will be taken at around 10.15pm. All evening long – Parc de la FossetteBarn owl call-making workshop and bat-listening walk using a batbox (ultrasonic detector). Butterfly and ladybug hunt (led by an expert from the Gretia association). Wooden tricks »: construction games using geometrically-shaped wooden parts. Great wooden games, strategy games in nocturnal mode and enigma gamesLudic workshops in the night: discovery of disc-golf with the Normandix association, 2-wheeled circuit on a star track, planetarium, watercolour and star-drawing workshops…And lots of other surprises on site! Fixed hours – Parc de la FossetteAstronomic observations with the Asnora associationAt 7.15pm and 7.45pm: walks through the solar system…

Discover the dimensions of the solar system by browsing the panels installed along the pathway that surrounds the park. Enjoy 2 guided tours with expert commentary!

Departure from the reception area – Duration 30 minutes. 8:30 pm onwards: mini lectures and presentations on the stars

Take to the stars for a tour of the celestial vault. Topics include: meteorites, the round of the planets, images from the JWST (one of the world’s most powerful telescopes!), Saturn… From 9pm: astronomical observations

At 7.45pm and 9pm: tales of the moon, stars and night, accompanied by instruments from the woodwind family!

Departures from the Jardin des Poètes – follow the signs. Please note: places are limited. At La Folie-CouvrechefA 7.45pm: mindfulness walk in the night

You know that feeling of constantly running out of time, walking fast and thinking of a thousand things to do? Mindfulness walking uses your 5 senses to offer deep, intense relaxation under the stars.

Meet at the Centre d’animation de la Folie-Couvrechef at 7.45pm. Registration at 7.30pm, subject to availability. 8.45pm: sound bath in the half-light

Beyond listening to music, explore a world of sound and silence.

Meet at the Centre d’animation de la Folie-Couvrechef at 8:45pm. Registration at 8.30pm on site, subject to availability.Mini-conferencesBetween 8.30pm and 9.30pm: mini-conference-debates

Find out more about biological rhythms, and in particular the role of the clock in health and sleep disturbances linked to artificial light. By Professor Davenne, chronobiologist and research professor at the University of Caen.

Meet at the Centre d’animation de la Folie-Couvrechef (corner of rue des Acadiens and avenue Maréchal de Lattre de Tassigny). On-site registration – maximum 70 people.

¡Apague las luces, encienda las estrellas! Para celebrar el Día de la Noche, descubra un programa de actos, talleres y conferencias, a cual más insólito

El plato fuerte de la noche: venga a crear la constelación del cisne en el centro del Parque de la Fossette utilizando su propia linterna o la de su teléfono móvil. Alrededor de las 22.15 h se realizará una toma con dron. Toda la tarde – Parc de la FossetteTaller sobre cómo hacer una llamada de cárabo y paseo para escuchar a los murciélagos utilizando una batbox (detector de ultrasonidos). Caza de mariposas y mariquitas (a cargo de un experto de la asociación Gretia). Trucos de madera »: juegos de construcción con piezas de madera de formas geométricas. Grandes juegos de madera, juegos de estrategia en modo nocturno y juegos de enigmaTalleres lúdicos nocturnos: descubra el disc-golf con la asociación Normandix, circuito de 2 ruedas sobre una pista de estrellas, planetario, talleres de acuarela y de dibujo de estrellas… ¡Y muchas otras sorpresas in situ! Horarios fijos – Parque de la FossetteObservaciones astronómicas con la asociación AsnoraA las 19.15 y 19.45 h: paseos por el sistema solar…

Descubra las dimensiones del sistema solar explorando los paneles instalados a lo largo del sendero que rodea el parque. Disfrute de 2 visitas guiadas comentadas por expertos

Salidas desde el punto de recepción – Duración 30 minutos. A partir de las 20.30 h: miniconferencias y presentaciones sobre las estrellas

Descubra la bóveda celeste a través de las estrellas. Temas: meteoritos, la ronda de los planetas, imágenes del JWST (uno de los telescopios más potentes del mundo), Saturno… A partir de las 21:00 h: observaciones astronómicas

A las 19:45 y a las 21:00: cuentos sobre la luna, las estrellas y la noche, acompañados de instrumentos de viento

Salida desde el Jardin des Poètes – siga las indicaciones. Atención: plazas limitadas. En la Folie-CouvrechefA 19.45 h: paseo nocturno de mindfulness

¿Conoce esa sensación de ir siempre contrarreloj, caminar deprisa y pensar en mil cosas que hacer? El mindful walking utiliza tus 5 sentidos para ofrecerte una relajación profunda e intensa bajo las estrellas.

Cita en el Centre d’animation de la Folie-Couvrechef a las 19.45 h. Inscripciones a las 19.30 h, según disponibilidad. 20.45 h: baño sonoro en penumbra

Más allá de escuchar música, explore un mundo de sonidos y silencios.

Encuentro en el Centre d’animation de la Folie-Couvrechef a las 20.45 h. Inscripción a las 20.30 h in situ. Inscripción a las 20.30 h in situ, según disponibilidad.MiniconferenciasEntre las 20.30 h y las 21.30 h: miniconferencias y debates

Descubra los ritmos biológicos, en particular el papel del reloj en la salud y los trastornos del sueño relacionados con la luz artificial. A cargo del profesor Davenne, cronobiólogo y profesor de investigación en la Universidad de Caen.

Encuentro en el Centre d’animation de la Folie-Couvrechef (esquina rue des Acadiens y avenue Maréchal de Lattre de Tassigny). Inscripción in situ – máximo 70 personas.

Schalten wir das Licht aus, zünden wir die Sterne wieder an! Entdecken Sie anlässlich des Tages der Nacht ein Programm mit Animationen, Workshops und Vorträgen, von denen einer ungewöhnlicher ist als der andere!

Höhepunkt des Abends: Erstellen Sie mit Ihrer Lampe oder dem Blitz Ihres Telefons das Sternbild des Schwans in der Mitte des Parc de la Fossette. Gegen 22.15 Uhr wird eine Aufnahme mit einer Drohne gemacht. Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam die Konstellation zu bilden!Den ganzen Abend über – Parc de la FossetteWorkshop zur Herstellung einer Lockpfeife für den Waldkauz und Spaziergang zum Hören von Fledermäusen mithilfe einer Batbox (Ultraschalldetektor). Große « Jagd auf Nachtfalter » und bestimmte Marienkäferarten (geleitet von einem Experten des Vereins Gretia). Animation « Die Holzdinger »: Konstruktionsspiele aus Holzteilen mit geometrischen Formen. Bauen wir die Teile und Zahnräder zusammen, um schöne Werke zu bauen!Große Holzspiele, Strategiespiele im Nachtmodus und RätselspieleSpielerische Workshops in der Nacht: Entdeckung des Disc-Golf mit dem Verein Normandix, Rundfahrt auf 2 Rädern auf einer Sternenbahn, Planetarium, Aquarell-Workshops und Sternenzeichnungen…Und viele andere Überraschungen vor Ort! Zu festen Zeiten – Parc de la FossetteAstronomische Beobachtungen mit dem Verein AsnoraA 19.15 Uhr und 19.45 Uhr: Spaziergänge durch das Sonnensystem…

Entdecken Sie die Dimensionen des Sonnensystems, indem Sie die Tafeln abgehen, die entlang des Pfades rund um den Park aufgestellt sind. Genießen Sie 2 Rundgänge, die von Experten kommentiert werden!

Start am Empfangspunkt – Dauer 30 Minuten.Ab 20:30 Uhr: Mini-Konferenzen und Vorträge über die Gestirne

Machen Sie sich auf den Weg zu den Sternen, um einen Überblick über den Sternenhimmel zu erhalten. Zu den angebotenen Themen gehören: Meteoriten, der Reigen der Planeten, Bilder des JWST (eines der leistungsstärksten Teleskope der Welt!), Saturn… Ab 21 Uhr: Astronomische Beobachtungen

Mit Teleskopen und Brillen, kommentiert von Astronomieexperten.Märchen Um 19.45 Uhr und 21 Uhr: Märchen über den Mond, die Sterne und die Nacht, begleitet von Instrumenten aus der Familie der Hölzer!

Abfahrt auf der Höhe des Dichtergartens – folgen Sie der Beschilderung. Achtung: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. A la Folie-CouvrechefA 19.45 Uhr: Bewusstes Gehen in der Nacht

Kennen Sie das Gefühl, ständig der Zeit hinterherzujagen, schnell zu gehen und dabei an die tausend Dinge zu denken, die noch erledigt werden müssen? Achtsames Gehen nutzt Ihre fünf Sinne, um eine tiefe und intensive Entspannung unter dem Sternenhimmel zu bieten.

Treffpunkt am Centre d’animation de la Folie-Couvrechef um 19.45 Uhr. Anmeldung um 19:30 Uhr im Rahmen der verfügbaren Plätze. Um 20.45 Uhr: Klangbad im Halbdunkel

Erforschen Sie über das Musikhören hinaus ein Universum aus Klängen und Stille.

Treffpunkt um 20.45 Uhr im Centre d’animation de la Folie-Couvrechef. Anmeldung um 20:30 Uhr vor Ort, solange Plätze verfügbar sind.Mini-VorträgeZwischen 20:30 und 21:30 Uhr: Mini-Vorträge und Debatten

Erfahren Sie mehr über biologische Rhythmen und insbesondere über die Rolle der Uhr für die Gesundheit und die Störungen des Schlafs im Zusammenhang mit künstlichem Licht. Von Professor Davenne, Chronobiologe und Forschungsdozent an der Universität Caen.

Treffpunkt im Saal des Centre d’animation de la Folie-Couvrechef (an der Ecke Rue des Acadiens und Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny). Anmeldung vor Ort – maximal 70 Personen.

