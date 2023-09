Village des sciences de Caen Boulevard Maréchal Juin Caen, 13 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Événement phare de la Fête de la science en Normandie, le Village des sciences de Caen revient sur le campus 2 de l’université !

Au programme : ateliers, expositions, conférences, escape games, visites… Avec plus de 80 animations, le Village de sciences de Caen est la plus importante opération de médiation scientifique de l’année. Les chercheurs et les chercheuses de toute discipline se mobilisent pour échanger, débattre et discuter de l’actualité de la recherche.

Venez à leur rencontre :vendredi 13 octobre : journée dédiée aux publics scolairessamedi 14 & dimanche 15 octobre · 10h-18h : tout public

Pour cette nouvelle édition, le Village des sciences de Caen se veut résolument festif et convivial avec, notamment, l’installation de l’œuvre “Soudain toujours” de Guillaume Cousin et l’organisation d’une “Battle royale” par les étudiants et étudiantes de l’université de Caen Normandie. Le groupe “Labotanique“, qui avait dû annuler sa participation en 2022, est de retour pour un concert de clôture en mode “pop végétale”.

Il sera aussi bien sûr question de sport et de sciences avec les visites guidées de l’exposition “Aux sports, citoyens !” à la Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin, les ateliers d’entraînement cérébral du laboratoire “Mobilités : vieillissement, pathologie, santé” (COMETE) ou bien encore les démonstrations de réalité virtuelle du Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation de Caen (GREYC).

On parlera enfin de sciences participatives avec l’Union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement et tous les acteurs du festival “Tous sentinelles de la mer”.

Le Village des sciences de Caen est organisé avec le soutien de la Communauté d’agglomération Caen la mer et la Ville de Caen..

Vendredi 2023-10-13 09:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

Boulevard Maréchal Juin

Caen 14000 Calvados Normandie



The flagship event of the Fête de la science in Normandy, the Caen Science Village returns to the university’s Campus 2!

On the program: workshops, exhibitions, conferences, escape games, tours? With over 80 events, the Caen Science Village is the biggest science outreach event of the year. Researchers from all disciplines come together to exchange ideas, debate and discuss current research issues.

Come and meet them:Friday, October 13: day dedicated to schoolchildrenSaturday, October 14 & Sunday, October 15 – 10am-6pm: general public

This year?s Caen Science Village is set to be a festive and convivial affair, with the installation of Guillaume Cousin?s Suddenly Always, and a Battle Royale organized by students from the University of Caen Normandie. The group Labotanique, who had to cancel their participation in 2022, are back for a closing concert in ?plant pop? mode.

Sport and science will also be on the agenda, with guided tours of the exhibition ?Aux sports, citoyens!? at the Rosalind Franklin University Library, brain training workshops by the ?Mobilités : vieillissement, pathologie, santé? laboratory (COMETE), and virtual reality demonstrations by the Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation de Caen (GREYC).

Last but not least, we?ll be talking about participatory science, with the Union régionale des centers permanents d?initiatives pour l?environnement and all those involved in the festival ?Tous sentinelles de la mer?

The Caen Science Village is organized with the support of the Communauté d?agglomération Caen la mer and the Ville de Caen.

Evento emblemático de la Fiesta de la Ciencia en Normandía, la Aldea de la Ciencia de Caen vuelve al campus 2 de la universidad

En el programa: talleres, exposiciones, conferencias, juegos de escape, visitas.. Con más de 80 actos, la Aldea de las Ciencias de Caen es el mayor evento de divulgación científica del año. Investigadores de todas las disciplinas se reúnen para intercambiar ideas, debatir y discutir sobre temas de investigación de actualidad.

Venga a conocerlos:Viernes 13 de octubre: jornada dedicada a los escolaresSábado 14 y domingo 15 de octubre – de 10:00 a 18:00: público en general

Para la edición de este año, la Aldea de las Ciencias de Caen se ha propuesto ser festiva y acogedora, con la instalación de Siempre de repente de Guillaume Cousin y la organización de un Battle Royale por parte de los estudiantes de la Universidad de Caen Normandía. El grupo Labotanique, que tuvo que cancelar su participación en 2022, regresa para un concierto de clausura en modo « plant pop ».

El deporte y la ciencia tampoco faltarán a la cita, con visitas guiadas a la exposición « Aux sports, citoyens! » de la Biblioteca Universitaria Rosalind Franklin, talleres de entrenamiento cerebral a cargo del laboratorio « Mobilités: vieillissement, pathologie, santé » (COMETE) y demostraciones de realidad virtual a cargo del Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation de Caen (GREYC).

Por último, hablaremos de ciencia participativa con la Union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement y todos los participantes en el festival « Tous sentinelles de la mer ».

La Aldea de la Ciencia de Caen está organizada con el apoyo de la Communauté d’agglomération Caen la mer y el Ayuntamiento de Caen.

Das Wissenschaftsdorf in Caen ist das Flaggschiff der Fête de la Science in der Normandie und kehrt auf den Campus 2 der Universität zurück!

Auf dem Programm stehen Workshops, Ausstellungen, Vorträge, Escape Games, Besichtigungen? Mit über 80 Veranstaltungen ist das Wissenschaftsdorf in Caen die größte Wissenschaftsvermittlungsaktion des Jahres. Forscher und Forscherinnen aller Disziplinen mobilisieren sich, um sich auszutauschen, zu debattieren und über aktuelle Forschungsfragen zu diskutieren.

Lernen Sie sie kennen:Freitag, 13. Oktober: Tag für SchulklassenSamstag, 14. und Sonntag, 15. Oktober – 10:00-18:00 Uhr: für alle Besucher

Das Wissenschaftsdorf in Caen wird in diesem Jahr festlich und gesellig gestaltet, unter anderem mit der Installation des Kunstwerks « Soudain toujours » von Guillaume Cousin und einem « Battle Royale », das von Studenten und Studentinnen der Universität Caen Normandie organisiert wird. Die Gruppe Labotanique », die ihre Teilnahme im Jahr 2022 absagen musste, kehrt für ein Abschlusskonzert im Stil des Pflanzenpops zurück.

Natürlich geht es auch um Sport und Wissenschaft: Führungen durch die Ausstellung « Zum Sport, Bürger! » in der Universitätsbibliothek Rosalind Franklin, Gehirntrainings-Workshops des Labors « Mobilités: vieillissement, pathologie, santé » (COMETE) und Virtual-Reality-Vorführungen der Forschungsgruppe für Informatik, Bild und Instrumente in Caen (GREYC).

Auch die partizipative Wissenschaft wird mit dem Regionalverband der permanenten Zentren für Umweltinitiativen und allen Akteuren des Festivals « Tous sentinelles de la mer » (Alle Wächter des Meeres) thematisiert.

Das Wissenschaftsdorf in Caen wird mit der Unterstützung des Gemeindeverbands Caen la mer und der Stadt Caen organisiert.

