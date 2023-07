BAL POPULAIRE AVEC LE GROUPE MISSION 2 Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots, 29 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 21h à 23h – Bal Populaire avec le groupe Mission 2 – Guinguette Rive Gauche.

2023-07-29 21:00:00 fin : 2023-07-29 23:00:00. .

Boulevard Maréchal Foch

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



9pm to 11pm – Bal Populaire with the band Mission 2 – Guinguette Rive Gauche

21.00 h a 23.00 h – Bal Populaire con el grupo Mission 2 – Guinguette Rive Gauche

Von 21:00 bis 23:00 Uhr – Bal Populaire mit der Gruppe Mission 2 – Guinguette Rive Gauche

Mise à jour le 2023-07-10 par OT PALAVAS-LES-FLOTS