De 21h à 23h – Animation Concert live Rock avec O'Grock – Guinguette Rive Gauche.
Boulevard Maréchal Foch
Palavas-les-Flots, 22 juillet 2023

9pm to 11pm – Live Rock Concert with O?Grock – Guinguette Rive Gauche
21.00 h a 23.00 h – Concierto de rock en directo con O'Grock – Guinguette Rive Gauche
Von 21h bis 23h – Unterhaltung Live-Rock-Konzert mit O?Grock – Guinguette Rive Gauche

