Soirée musicale : concert et bal Boulevard Marcel Lechanteur, 12 août 2023, Blonville-sur-Mer.

Blonville-sur-Mer,Calvados

De 19h à 21h : Concert du groupe Les Ratures

Ses influences sont diverses mais principalement tirées de la chanson française tels que Les Têtes Raides, Les Ogres de Barback, Jacques Brel, Brassens, Noir Désir, et bien d’autres encore, et de la musique traditionnelle Tzigane. Tout les inspire, mais on n’écrit pas sur les petits tracas du quotidien ! Ils aiment raconter des histoires, imaginer des situations improbables, ou tout simplement se laisser porter par leurs plumes.

De 21h à 00h30 : Bal public

L’orchestre Etincelle, composé d’un clavier/chant, d’un guitariste et de deux chanteuses, assurera l’animation en musique pour faire danser le public sur les plus grands tubes d’hier à aujourd’hui.

Pour rendre la soirée plus fun, un code vestimentaire est prévu ! Cette année, pourquoi pas une touche de bleu ?.

2023-08-12 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-12 . .

Boulevard Marcel Lechanteur Place du marché

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie



From 7pm to 9pm: Concert by the group Les Ratures

Their influences are diverse but mainly drawn from French songs such as Les Têtes Raides, Les Ogres de Barback, Jacques Brel, Brassens, Noir Désir, and many others, as well as from traditional Gypsy music. Everything inspires them, but they don’t write about the little problems of everyday life! They like to tell stories, imagine improbable situations, or simply let themselves be carried away by their feathers.

From 9pm to 12:30pm: Public ball

The Etincelle orchestra, composed of a keyboard/vocalist, a guitarist and two singers, will provide the musical entertainment to make the public dance to the greatest hits of yesterday and today.

To make the evening more fun, a dress code is planned! This year, why not a touch of blue?

De 19:00 a 21:00: Concierto del grupo Les Ratures

Sus influencias son diversas, pero se inspiran principalmente en la chanson francesa, como Les Têtes Raides, Les Ogres de Barback, Jacques Brel, Brassens, Noir Désir y muchos otros, así como en la música tradicional gitana. Todo les inspira, pero no escriben sobre los pequeños problemas de la vida cotidiana Les gusta contar historias, imaginar situaciones inverosímiles o simplemente dejarse llevar por la pluma.

De 21:00 a 12:30: Baile público

La orquesta Etincelle, compuesta por un teclista/vocalista, un guitarrista y dos cantantes, se encargará de la animación musical para hacer bailar al público con los grandes éxitos de ayer y de hoy.

Para que la velada sea más divertida, ¡se ha previsto un código de vestimenta! Este año, ¿por qué no un toque de azul?

Von 19:00 bis 21:00 Uhr: Konzert der Gruppe Les Ratures

Ihre Einflüsse sind vielfältig, stammen aber hauptsächlich aus dem französischen Chanson wie Les Têtes Raides, Les Ogres de Barback, Jacques Brel, Brassens, Noir Désir und vielen anderen, sowie aus der traditionellen Zigeunermusik. Alles inspiriert sie, aber man schreibt nicht über die kleinen Sorgen des Alltags! Sie lieben es, Geschichten zu erzählen, sich unwahrscheinliche Situationen vorzustellen oder sich einfach nur von ihren Federn tragen zu lassen.

Von 21 Uhr bis 00:30 Uhr: Öffentlicher Ball

Das Orchester Etincelle, das aus einem Keyboard/Gesang, einem Gitarristen und zwei Sängerinnen besteht, sorgt für die musikalische Unterhaltung und bringt das Publikum dazu, zu den größten Hits von gestern bis heute zu tanzen.

Um den Abend noch lustiger zu gestalten, ist ein Dresscode vorgesehen! Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Hauch von Blau?

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité