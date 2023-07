3e Estiv’Halles – Apéro-concerts Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer, 19 juillet 2023, Blonville-sur-Mer.

Blonville-sur-Mer,Calvados

A Blonville-sur-Mer, en été, des apéros concerts ont lieu en soirée chaque mercredi sous la halle du marché. Chanson française, rock, reggae… une belle occasion pour se réunir, d’écouter des groupes de musique, de chanter et de danser !

Mercredi 19 juillet

Les Estiv’Halles : apéro concert

19h à 20h30 |Place du marché

Apéro – Concert avec le groupe « Treizeurs du Mat » (Chanson festive Accordéo-Cuivrée)

Des sonorités portées par un accordéon surprenant, un chant dynamique aux textes percutants, un Groove basse-batterie puissant, des cuivres fanfaresques à l’entrain contagieux, le tout dans une énergie scénique communicative, à la fois très festive et d’une élégante décontraction.

Bière artisanale et planchette apéro.

Boulevard Marcel Lechanteur Place du marché

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie



In Blonville-sur-Mer, aperitif concerts take place every Wednesday evening under the market hall. French chanson, rock, reggae… a great opportunity to get together, listen to music groups, sing and dance!

Wednesday, July 19

Les Estiv?Halles: aperitif concert

7pm to 8:30pm |Place du marché

Aperitif – Concert with the group « Treizeurs du Mat » (Festive Accordéo-Cuivrée Song)

Sounds carried by a surprising accordion, dynamic vocals with hard-hitting lyrics, a powerful bass-drums groove, brass bands with contagious spirit, all in an infectious stage energy that’s both festive and elegantly relaxed.

Craft beer and aperitif board

En Blonville-sur-Mer, todos los miércoles por la noche se celebran conciertos de aperitivo en el mercado. Chanson francesa, rock, reggae… ¡una gran oportunidad para reunirse, escuchar a grupos de música, cantar y bailar!

Miércoles 19 de julio

Les Estiv?Halles: concierto aperitivo

19.00 h a 20.30 h |Place du marché

Aperitivo – Concierto con el grupo « Treizeurs du Mat » (Canción festiva de Accordéo-Cuivrée)

Sonidos llevados por un acordeón sorprendente, voces dinámicas con letras contundentes, un potente groove de bajo y batería, bandas de metales con un empuje contagioso, todo ello en una energía sobre el escenario muy festiva y a la vez elegantemente relajada.

Tabla de cervezas artesanales y aperitivos

In Blonville-sur-Mer finden im Sommer jeden Mittwochabend in der Markthalle Aperitifkonzerte statt. Französischer Chanson, Rock, Reggae… eine schöne Gelegenheit, sich zu treffen, Musikgruppen zu hören, zu singen und zu tanzen!

Mittwoch, 19. Juli

Les Estiv?Halles: Aperitif-Konzert?

19:00 bis 20:30 Uhr |Marktplatz

Aperitif – Konzert mit der Gruppe « Treizeurs du Mat » (Festlicher Chanson Accordéo-Cuivrée)

Klänge, die von einem überraschenden Akkordeon getragen werden, ein dynamischer Gesang mit eindringlichen Texten, ein kraftvoller Bass-Schlagzeug-Groove, fanfarenartige Blechbläser mit ansteckendem Elan, alles in einer ansteckenden Bühnenenergie, die zugleich sehr festlich und von eleganter Lässigkeit geprägt ist.

Selbstgebrautes Bier und Aperitifbrettchen

