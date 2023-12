Messe de Noël à Saint-Rémy-de-Provence Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-24 22:30:00

La Messe de Minuit est la messe traditionnelle qui précède le jour de Noël, lors de la Veillée de Noël.



La Messe de Minuit est le cœur du Noël Provençal, pour célébrer ce moment sacré de l’année. Une crèche vivante où les personnages sont interprétés par des habitants du village peut être célébrée pendant la messe. Vous assisterez à la Cérémonie du Pastrage :devant la crèche, un agneau nouveau-né est amené en offrande par les bergers. En Provence, les bergers sont très importants lors de la messe de minuit où ils étaient toujours les premiers à apporter leurs présents. La messe est célébrée en français et rythmée par des chants provençaux.

Toute la cérémonie terminée, les familles rentrent chez elles et dégustent les treize desserts. .

Boulevard Marceau Collégiale Saint Martin

Saint-Rémy-de-Provence 13210

