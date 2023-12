JE VOUS SALUE LA MISOGYNE Boulevard Lucien Arnault Mende, 20 janvier 2024, Mende.

Mende Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Sur deux continents, quatre femmes sont victimes de cyberviolences extrêmes : Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française, Laura Boldrini, présidente du parlement italien, Kiah Morris, représentante démocrate américaine, ainsi que Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise.

Abandonnées par les forces de l’ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine,

elles décident de se battre et de ne plus se taire.

Boulevard Lucien Arnault

Mende 48000 Lozère Occitanie



