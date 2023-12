LA CHIMERE – ALICE ROHRWACHER boulevard Lucien Arnault Mende Catégories d’Évènement: Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:15:00

fin : 2024-01-10 Ciné débat mené par Isabelle DARNAS – Conservatrice en Chef du patrimoine 48

Objets archéologiques, objets de convoitise… LA CHIMERE DE ALICE ROHRWACHER

Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir.

Pour certains, c’est un rêve d’ar….

Pour certains, c’est un rêve d’argent facile, pour d’autres la quête d’un amour passé… De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyrrhénienne, Arthur retrouve sa bande de Tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu’il met au service de ses amis brigands : il ressent le vide. Le vide de la terre dans

laquelle se trouvent les vestiges d’un monde passé. Le même vide qu’a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina.

