Semaine Bleue : Le Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter Boulevard Louis Roederer Reims, 18 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le parc Pierre Schneiter, créé au XIXème siècle, contient de nombreux arbres de collection, dont un fau de Verzy. Espèces rares, cascade, plan d’eau, jardin à l’anglaise à l’est, jardin à la française à l’ouest. Il est, chaque année, le cadre de présentations florales sur des thèmes variés..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:30:00. .

Boulevard Louis Roederer Parc Schneiter

Reims 51100 Marne Grand Est



The Pierre Schneiter park, created in the 19th century, contains a number of collector trees, including a Verzy tawny. Rare species, waterfall, pond, English garden to the east, French garden to the west. Every year, it is the setting for floral displays on a variety of themes.

El parque Pierre Schneiter, creado en el siglo XIX, contiene numerosos árboles de colección, entre ellos un fau de Verzy. Especies raras, cascada, estanque, jardín inglés al este y jardín francés al oeste. Todos los años es escenario de exposiciones florales de temas variados.

Jahrhundert angelegte Park Pierre Schneiter enthält zahlreiche Sammlerbäume, darunter eine Fau de Verzy. Seltene Arten, Wasserfall, Wasserfläche, englischer Garten im Osten, französischer Garten im Westen. Er bildet jedes Jahr den Rahmen für Blumenpräsentationen zu verschiedenen Themen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme du Grand Reims