Randonnée d’automne Boulevard Louis Pillu Houlgate, 1 octobre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Vous souhaitez découvrir les alentours de Houlgate ? Alors cette sortie est faite pour vous ! À vélo route (35 ou 65 km), à VTT (25 ou 35 km) ou bien à pied avec accompagnateur (10 km), il y en a pour tous les goûts ! La feuille de route avec les circuits fléchés vous est remise lors de l’inscription. Départ à 8h pour le vélo route et le VTT, et à 9h pour la randonnée pédestre..

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 12:00:00. .

Boulevard Louis Pillu Départ de la gare

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Would you like to discover Houlgate differently? Then this outing is for you! By road bike (35 or 65 km), mountain bike (25 or 35 km) or on foot with a guide (10 km), there is something for everyone! The roadmap with the signposted circuits is given to you when you register. Departure at 8 am for the road bike and the mountain bike, and at 9 am for the hike.

¿Desea descubrir los alrededores de Houlgate? Esta es su salida En bicicleta de carretera (35 ó 65 km), en bicicleta de montaña (25 ó 35 km) o a pie con un guía (10 km), ¡hay para todos los gustos! En el momento de la inscripción se le entregará un mapa de ruta con los circuitos señalizados. Salida a las 8.00 h para ciclismo de carretera y BTT, y a las 9.00 h para senderismo.

Möchten Sie die Umgebung von Houlgate erkunden? Dann ist dieser Ausflug genau das Richtige für Sie! Ob mit dem Rennrad (35 oder 65 km), dem Mountainbike (25 oder 35 km) oder zu Fuß mit Begleitung (10 km), es ist für jeden Geschmack etwas dabei! Die Roadmap mit den ausgeschilderten Strecken wird Ihnen bei der Anmeldung ausgehändigt. Start um 8 Uhr für das Straßenrad und das Mountainbike und um 9 Uhr für die Wanderung.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité