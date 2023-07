Gérard Cottereau Boulevard Louis Pillu Houlgate, 30 juin 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Artiste autodidacte, Gérard Cottereau commence la peinture à l’huile en 1985, à l’âge de 22 ans. Les premières œuvres sont tantôt figuratives, tantôt surréalistes ou caricaturales. En 2010, il évolue vers le dessin de visages et de nus à la craie. L’utilisation de techniques mixtes fait progresser son travail vers des créations très personnelles, jouant sur le contraste entre les effets de matières et la beauté idéalisée du visage féminin..

Vendredi 2023-06-30 11:00:00 fin : 2023-07-06 19:00:00. .

Boulevard Louis Pillu Salle des expostions de la gare

Houlgate 14510 Calvados Normandie



A self-taught artist, Gérard Cottereau began painting in oils in 1985, at the age of 22. His first works are sometimes figurative, sometimes surrealist or caricatural. In 2010, he moved on to chalk drawings of faces and nudes. The use of mixed media techniques takes his work further towards highly personal creations, playing on the contrast between the effects of materials and the idealized beauty of the female face.

Artista autodidacta, Gérard Cottereau empezó a pintar al óleo en 1985, a los 22 años. Sus primeras obras eran a veces figurativas, a veces surrealistas o caricaturescas. En 2010, pasó a dibujar con tiza rostros y desnudos. El uso de técnicas mixtas ha permitido que su obra progrese hacia creaciones muy personales, jugando con el contraste entre los efectos de los materiales y la belleza idealizada del rostro femenino.

Der autodidaktische Künstler Gérard Cottereau begann 1985 im Alter von 22 Jahren mit der Ölmalerei. Die ersten Werke sind teils figurativ, teils surrealistisch oder karikierend. Im Jahr 2010 entwickelt er sich zum Zeichnen von Gesichtern und Akten mit Kreide. Durch den Einsatz von Mischtechniken entwickelt sich seine Arbeit zu sehr persönlichen Kreationen, die mit dem Kontrast zwischen Materialeffekten und der idealisierten Schönheit des weiblichen Gesichts spielen.

