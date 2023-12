Visite guidée – « Quand les Roches Noires se racontent » Boulevard Louis Breguet Trouville-sur-Mer, 18 février 2024, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 09:30:00

fin : 2024-02-18

Saviez-vous qu’à Trouville-sur-Mer, les falaises des Roches Noires nous racontent l’histoire de la Normandie sur plusieurs millions d’années ? Sur l’estran, fossiles et espèces actuelles se côtoient et permettent de comparer la biodiversité d’hier et d’aujourd’hui. Et quoi de mieux qu’un corail fossilisé pour témoigner de la succession des changements climatiques au fil des temps géologiques et nous alerter face à la célérité du phénomène actuel ?

Rendez-vous le dimanche 18 février pour en savoir plus !

Infos pratiques :

– Durée : 2h30

Point de rendez-vous : devant le Club Nautique de Trouville-sur-Mer

– À prévoir : bottes en caoutchouc et vêtements de saison indispensables

– A partir de 7 ans.

Boulevard Louis Breguet Club Nautique Trouville-Hennequeville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Trouville