Réveillon solidaire Boulevard Léon Rocher Tence, 31 décembre 2023 20:00, Tence.

Tence,Haute-Loire

Vous souhaitez réveillonner autrement ? La municipalité de Tence organise un réveillon solidaire le 31 ! Sur réservation !.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . .

Boulevard Léon Rocher Gymnase La Lionchère

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Looking for a different way to celebrate New Year’s Eve? The municipality of Tence is organizing a solidarity New Year’s Eve party on the 31st! Reservations required!

¿Buscas una forma diferente de celebrar la Nochevieja? El municipio de Tence organiza una fiesta de Nochevieja solidaria el día 31 Es necesario reservar

Möchten Sie Silvester anders feiern? Die Gemeinde Tence organisiert am 31. einen Solidaritätssilvester! Nur mit Reservierung!

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon