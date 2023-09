Un mois pour les détenu.e.s Boulevard Léon Rocher Tence, 29 novembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Lecture de textes d’Ahmet Altan. Textes de prison. Romancier, essayiste, journaliste, rédacteur en chef au quotidien turc « Taraf » et arrêté le 15/07/16..

2023-11-29 18:30:00

Boulevard Léon Rocher Médiathèque de Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Reading of texts by Ahmet Altan. Prison texts. Novelist, essayist, journalist, editor-in-chief of the Turkish daily « Taraf » and arrested on 15/07/16.

Lectura de textos de Ahmet Altan. Textos de la cárcel. Novelista, ensayista, periodista, redactor jefe del diario turco « Taraf » y detenido el 15/07/16.

Lesung von Texten von Ahmet Altan. Texte aus dem Gefängnis. Romancier, Essayist, Journalist, Chefredakteur der türkischen Tageszeitung « Taraf » und am 15.07.16 verhaftet.

