Micro-folie Boulevard Léon Rocher Tence, 8 novembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Micro-folie : le service itinérant de la Médiathèque Départementale de la Haute-Loire pose ses valises à la médiathèque de Tence.

Un véritable musée numérique permettant de découvrir les chefs d’œuvres des plus grands musées nationaux..

2023-11-08 fin : 2023-11-17 . .

Boulevard Léon Rocher Médiathèque de Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Micro-folie: the travelling service of the Médiathèque Départementale de la Haute-Loire has set up shop at the Tence multimedia library.

A veritable digital museum enabling visitors to discover masterpieces from the greatest national museums.

Micro-folie: el servicio itinerante de la Médiathèque Départementale de la Haute-Loire se ha instalado en la mediateca de Tence.

Es un museo digital donde descubrir las obras maestras de los grandes museos nacionales.

Micro-folie: Der mobile Service der Mediathek des Departements Haute-Loire schlägt seine Zelte in der Mediathek von Tence auf.

Ein echtes digitales Museum, das es ermöglicht, die Meisterwerke der größten Nationalmuseen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon