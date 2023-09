Bébés lecteurs Boulevard Léon Rocher Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence Bébés lecteurs Boulevard Léon Rocher Tence, 3 octobre 2023, Tence. Tence,Haute-Loire Bébés lecteurs : lectures pour les 0-3 ans accompagnés..

2023-10-03 10:00:00 fin : 2023-10-03 . .

Boulevard Léon Rocher Médiathèque de Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Bébés lecteurs: accompanied readings for 0-3 year-olds. Baby readers: lecturas acompañadas para niños de 0 a 3 años. Baby-Leser: Vorlesungen für 0-3-Jährige in Begleitung. Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Boulevard Léon Rocher Adresse Boulevard Léon Rocher Médiathèque de Tence Ville Tence Departement Haute-Loire Lieu Ville Boulevard Léon Rocher Tence latitude longitude 45.112993;4.29402

Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/