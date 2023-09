Concert de Kent et Alice Animal Boulevard Léon Rocher Tence, 27 septembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Dans le cadre du projet Elvis, ombre et lumière.

Show case au cours duquel Kent interprète les standards du King tout en déroulant le fil de sa vie, accompagné à la guitare électrique par Alice Animal..

2023-09-27 18:00:00 fin : 2023-09-27 . .

Boulevard Léon Rocher Médiathèque de Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Elvis, ombre et lumière project.

A showcase in which Kent performs the King’s standards, while recounting the story of his life, accompanied on electric guitar by Alice Animal.

Como parte del proyecto Elvis, sombra y luz.

Un espectáculo en el que Kent interpreta los estándares del Rey y cuenta la historia de su vida, acompañado a la guitarra eléctrica por Alice Animal.

Im Rahmen des Projekts Elvis, Schatten und Licht.

Showcase, in dem Kent die Standards des King interpretiert und gleichzeitig den Faden seines Lebens entrollt, begleitet von Alice Animal auf der elektrischen Gitarre.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon