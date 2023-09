Saison Culturelle > Ciné concert « The Lodger – d’Alfred Hitchcock » Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches, 8 décembre 2023, Avranches.

Avranches,Manche

Stéphane Dumont / Ciné Parlant

Le ciné-concert est une expérience inédite pour (re)découvrir un film, l’aborder autrement.

La projection du film The Lodger, œuvre cinématographique du maître incontesté du suspense Alfred Hitchcock, est accompagnée par Stéphane

Dumont, pianiste classique et jazz, originaire et habitant le territoire d’Avranches.

Considéré par le célèbre réalisateur comme son premier vrai film, The Lodger, sorti en 1927, est un film policier britannique muet et en noir et blanc.

Adapté du roman du même nom, le scénario s’inspire du célèbre cas de Jack l’Eventreur : un tueur en série surnommé l’Avenger (Le Vengeur) qui sème

la terreur à Londres en assassinant des jeunes femmes blondes.

Apprêtez-vous à vivre une expérience sensorielle, au son du piano de Stéphane Dumont dont les thèmes musicaux et les univers sonores viennent amplifier les différentes ambiances du film, de la romance au suspense.

En partenariat avec l’association Ciné-Parlant qui agit en faveur de ciné-débat et de promotion du cinéma d’art et d’essai en milieu rural.

A partir de 11 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . .

Boulevard Léon Jozeau Marigné Théâtre

Avranches 50300 Manche Normandie



Stéphane Dumont / Ciné Parlant

The ciné-concert is a unique experience for (re)discovering a film and approaching it in a different way.

The screening of The Lodger, a cinematic work by the undisputed master of suspense Alfred Hitchcock, is accompanied by Stéphane

Dumont, a jazz and classical pianist from Avranches.

Considered by the famous director to be his first real film, The Lodger, released in 1927, is a silent, black-and-white British crime thriller.

Adapted from the novel of the same name, the screenplay is based on the famous case of Jack the Ripper: a serial killer nicknamed the Avenger, who sows terror in London by murdering and killing people

terrorizing London by murdering young blond women.

Get ready for a sensory experience, to the sound of Stéphane Dumont?s piano, whose musical themes and soundscapes amplify the film?s various moods, from romance to suspense.

In partnership with the Ciné-Parlant association, which organizes film debates and promotes art-house cinema in rural areas.

Ages 11 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Stéphane Dumont / Ciné Parlant

Un ciné-concert es una forma única de (re)descubrir una película y acercarse a ella desde un ángulo diferente.

La proyección de El huésped, obra cinematográfica del indiscutible maestro del suspense Alfred Hitchcock, está acompañada por Stéphane

Dumont, pianista clásico y de jazz de Avranches.

Considerada por el célebre director como su primera película de verdad, The Lodger, estrenada en 1927, es una película policíaca británica muda en blanco y negro.

Adaptación de la novela homónima, el guión se inspira en el famoso caso de Jack el Destripador: un asesino en serie apodado el Vengador que siembra el caos en Londres asesinando y

aterrorizando a Londres asesinando a jóvenes mujeres rubias.

Prepárese para una experiencia sensorial al son del piano de Stéphane Dumont, cuyos temas musicales y paisajes sonoros amplifican los diferentes estados de ánimo de la película, desde el romance hasta el suspense.

En colaboración con la asociación Ciné-Parlant, que organiza cine-debates y promueve el cine de autor en las zonas rurales.

A partir de 11 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Stéphane Dumont / Ciné Parlant

Das Filmkonzert ist eine neue Erfahrung, um einen Film (neu) zu entdecken und sich ihm auf andere Weise zu nähern.

Die Vorführung des Films The Lodger, ein Werk des unbestrittenen Meisters der Spannung Alfred Hitchcock, wird begleitet von Stéphane

Dumont, einem klassischen und Jazz-Pianisten, der aus der Gegend von Avranches stammt und dort lebt.

The Lodger aus dem Jahr 1927, der von dem berühmten Regisseur als sein erster richtiger Film angesehen wurde, ist ein britischer Kriminalfilm, der stumm und in Schwarz-Weiß gedreht wurde.

Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman über den berühmten Fall Jack the Ripper, einen Serienmörder, der unter dem Spitznamen The Avenger (Der Rächer) in London sein Unwesen treibt

london in Angst und Schrecken versetzte, indem er junge blonde Frauen ermordete.

Machen Sie sich auf eine sinnliche Erfahrung gefasst, während Stéphane Dumont am Klavier spielt, dessen musikalische Themen und Klangwelten die verschiedenen Stimmungen des Films – von romantisch bis spannend – verstärken.

In Partnerschaft mit dem Verein Ciné-Parlant, der sich für Filmdebatten und die Förderung des Arthouse-Kinos in ländlichen Gebieten einsetzt.

Ab 11 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche