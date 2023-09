Saison Culturelle > Concert « Clarinettissimo » Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches, 3 décembre 2023, Avranches.

Claude Faucomprez / Arnaud Leroy / Robert Bianciotto

Les enfants sortent leurs parents

Trois solistes clarinettistes de renommée mondiale se rencontrent à Avranches, à l’occasion d’une journée autour de leur instrument.

Claude Faucomprez, soliste à l’Orchestre national de Lille ; Arnaud Leroy, soliste à l’Orchestre de Paris, professeur au conservatoire supérieur de Paris et Robert Bianciotto soliste à l’Orchestre de Lyon, professeur au conservatoire supérieur de Lyon, ont enregistré avec les plus grands chefs d’orchestres de la planète.

Ils confronteront avec humour leurs univers, leurs jeux et proposeront au public, à l’occasion d’un récital unique, toute l’étendue de la palette crépusculaire faite de clair et d’obscur des sons de la clarinette.

Toute en sensibilité, en douceur et en timbre, l’interprétation de pièces du répertoire permettra au public de découvrir ou redécouvrir des compositeurs français du XXème siècle tels que Jean Françaix, Eugène

Bozza, Claude Debussy…

Ce concert inédit fait de pièces solistes et d’ensemble avec des invités surprises fera naitre la magie de la rencontre de ces grands musiciens.

Tout public.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

Boulevard Léon Jozeau Marigné Théâtre

Avranches 50300 Manche Normandie



Claude Faucomprez / Arnaud Leroy / Robert Bianciotto

Children bring out their parents

Three world-renowned clarinet soloists meet in Avranches for a day devoted to their instrument.

Claude Faucomprez, soloist with the Orchestre national de Lille; Arnaud Leroy, soloist with the Orchestre de Paris and professor at the Conservatoire supérieur de Paris; and Robert Bianciotto, soloist with the Orchestre de Lyon and professor at the Conservatoire supérieur de Lyon, have recorded with the world?s greatest conductors.

In a unique recital, they will humorously compare their worlds and their playing, offering audiences the full range of the clarinet?s twilight palette of light and dark.

The sensitive, gentle and timbre-filled performance of pieces from the repertoire will enable the audience to discover or rediscover 20th-century French composers such as Jean Françaix, Eugène Bozza

Bozza, Claude Debussy?

This unprecedented concert, featuring solo and ensemble pieces with surprise guests, will conjure up the magic of the encounter between these great musicians.

All audiences.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Claude Faucomprez / Arnaud Leroy / Robert Bianciotto

Los niños sacan a pasear a sus padres

Tres solistas de clarinete de renombre mundial se reúnen en Avranches para una jornada dedicada a su instrumento.

Claude Faucomprez, solista de la Orquesta Nacional de Lille; Arnaud Leroy, solista de la Orquesta de París y profesor del Conservatorio Superior de París; y Robert Bianciotto, solista de la Orquesta de Lyon y profesor del Conservatorio Superior de Lyon, han grabado con algunos de los mejores directores del mundo.

En este recital único, pondrán frente a frente sus diferentes mundos y estilos de interpretación, ofreciendo al público toda la gama de la paleta crepuscular de luz y oscuridad del clarinete.

La interpretación sensible, suave y llena de timbre de piezas del repertorio permitirá al público descubrir o redescubrir a compositores franceses del siglo XX como Jean Françaix, Eugène Bozza, Claude Debussy?

Bozza, Claude Debussy?

Este concierto único, en el que se interpretarán piezas solistas y de conjunto con invitados sorpresa, evocará la magia de un encuentro entre estos grandes músicos.

Todos los públicos.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Claude Faucomprez / Arnaud Leroy / Robert Bianciotto

Kinder führen ihre Eltern aus

Drei weltberühmte Klarinettensolisten treffen sich in Avranches anlässlich eines Tages rund um ihr Instrument.

Claude Faucomprez, Solist beim Orchestre National de Lille; Arnaud Leroy, Solist beim Orchestre de Paris, Professor am Conservatoire Supérieur de Paris und Robert Bianciotto, Solist beim Orchestre de Lyon, Professor am Conservatoire Supérieur de Lyon, haben mit den größten Dirigenten der Welt Aufnahmen gemacht.

Sie werden ihre Welten und Spielweisen humorvoll miteinander vergleichen und dem Publikum in einem einzigartigen Recital die ganze Bandbreite der dämmrigen Hell-Dunkel-Palette der Klarinettenklänge präsentieren.

Die einfühlsame, sanfte und klangvolle Interpretation von Repertoire-Stücken ermöglicht es dem Publikum, französische Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Jean Françaix, Eugène

Jahrhunderts zu entdecken

Dieses neuartige Konzert mit Solo- und Ensemblestücken und Überraschungsgästen wird die Magie der Begegnung dieser großen Musiker entfachen.

Für jedes Publikum.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

