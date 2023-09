Saison Culturelle > Spectacle « Murmurations ou Le plongeon des étourneaux » Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches, 15 novembre 2023, Avranches.

Avranches,Manche

Danse et musique

Lolita Espin Anadon / Compagnie Lea

Les enfants sortent leurs parents

Lolita Espin Anadon, compagnie LEA, a réuni autour de la danse contemporaine, l’art visuel et la musique pour un spectacle complet où les corps sont célébrés.

Son écriture chorégraphique est inspirée de la poésie du regroupement de nuées d’étourneaux en vol, accomplissant ensemble des figures dans le ciel,

se projetant comme des milliers d’individus dans l’espace aérien.

Au-delà de la stupéfiante beauté du dynamisme de ces nuages d’oiseaux, la chorégraphe a été touchée par l’absence de heurt, de leader et d’exclusion dans les murmurations, faisant apparaître le phénomène comme un modèle d’intelligence collective éprouvée dans le mouvement.

Ce spectacle de danse musical et d’art visuel est une plongée et une vibration au cœur du vivant.

Une oscillation dans un état de rêverie qui nous permet d’ouvrir la porte de l’imaginaire, mais aussi de renouveler notre manière d’habiter le monde.

A partir de 7 ans.

2023-11-15 18:00:00 fin : 2023-11-15 . .

Boulevard Léon Jozeau Marigné Théâtre

Avranches 50300 Manche Normandie



Dance and music

Lolita Espin Anadon / Compagnie Lea

Children bring out their parents

Lolita Espin Anadon, Compagnie LEA, has brought together contemporary dance, visual art and music for a complete show in which bodies are celebrated.

Her choreography is inspired by the poetry of starlings in flight, performing figures together in the sky,

projecting themselves like thousands of individuals into the air.

Beyond the breathtaking beauty and dynamism of these clouds of birds, the choreographer was moved by the absence of clash, leader and exclusion in the murmurings, making the phenomenon appear as a model of collective intelligence experienced in movement.

This spectacle of musical dance and visual art is a plunge and vibration into the heart of the living.

An oscillation in a state of reverie that allows us to open the door to the imaginary, but also to renew our way of inhabiting the world.

Ages 7 and up.

Danza y música

Lolita Espin Anadon / Compañía Lea

Los niños sacan a sus padres

Lolita Espin Anadon, de la compañía LEA, ha combinado la danza contemporánea, el arte visual y la música para crear un espectáculo completo que celebra el cuerpo.

Su coreografía se inspira en la poesía de los estorninos en vuelo, representando figuras juntas en el cielo,

proyectándose como miles de individuos en el aire.

Además de la impresionante belleza del dinamismo de estas nubes de pájaros, la coreógrafa se sintió conmovida por la ausencia de enfrentamientos, de líderes y de exclusión en las murmuraciones, haciendo aparecer el fenómeno como un modelo de inteligencia colectiva experimentada en movimiento.

Este espectáculo de danza musical y arte visual es una zambullida y una vibración en el corazón de la vida.

Una oscilación en estado de ensoñación que nos permite abrir la puerta al imaginario, pero también renovar nuestra manera de habitar el mundo.

A partir de 7 años.

Tanz und Musik

Lolita Espin Anadon / Compagnie Lea

Kinder führen ihre Eltern aus

Lolita Espin Anadon, Kompanie LEA, hat um den zeitgenössischen Tanz herum visuelle Kunst und Musik für eine komplette Aufführung zusammengebracht, in der die Körper gefeiert werden.

Ihre choreografische Handschrift ist von der Poesie inspiriert, die sich aus der Ansammlung fliegender Starenschwärme ergibt, die gemeinsam Figuren am Himmel vollführen,

sie projizieren sich als Tausende von Individuen in den Luftraum.

Abgesehen von der atemberaubenden Schönheit der Dynamik dieser Vogelschwärme war die Choreographin von der Abwesenheit von Zusammenstößen, Anführern und Ausgrenzung im Gemurmel berührt, was das Phänomen als Modell für eine in der Bewegung erprobte kollektive Intelligenz erscheinen ließ.

Diese Aufführung aus Musiktanz und visueller Kunst ist ein Eintauchen und eine Vibration im Herzen des Lebendigen.

Ein Schwingen in einem Zustand der Träumerei, der es uns ermöglicht, die Tür zur Fantasie zu öffnen, aber auch unsere Art, die Welt zu bewohnen, zu erneuern.

Ab 7 Jahren.

