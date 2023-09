Saison Culturelle > Spectacle « Thomas joue ses perruques, Deluxe édition » Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches, 19 octobre 2023, Avranches.

Humour

Thomas Poitevin

Dans ce seul en scène, Thomas Poitevin, en explorateur de la comédie humaine, déploie une nouvelle galerie de portraits tragiques et tendres, d’hommes et de femmes sous perruques en proie à la catastrophe ordinaire. Portée par une écriture soignée, qui suscite autant de fous rires que d’émotions, cette irrésistible épopée humaniste porte un regard tendre et drôle sur notre société.

Avec ou sans accent, ces antihéros magnifiques affichent une énergie dramatique du « trop », comme prêts à basculer dans la tragédie totale

mais parviennent, grâce au rire et à l’empathie qu’ils suscitent, à rester dans la lumière. Ce ballet drôlissime de névrosés et de râleurs s’enchaîne en

une tempête de perruques uniques, touchantes et obstinément humaines. Un spectacle revigorant, incroyable de créations et d’énergies avec une galerie de personnages aussi réalistes qu’étonnants.

Spectacle nominé deux fois aux Molières 2023 « révélation masculine » et « seul en scène ».

A partir de 11 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-10-19 20:30:00 fin : 2023-10-19 . .

In this one-man show, Thomas Poitevin, an explorer of the human comedy, unfurls a new gallery of tragic and tender portraits of men and women in wigs, prey to ordinary catastrophe. This irresistible humanist epic takes a tenderly funny look at our society, with its carefully crafted writing that provokes both laughter and emotion.

With or without an accent, these magnificent anti-heroes display a dramatic energy of « too much », as if ready to tip over into total tragedy

but manage, thanks to the laughter and empathy they arouse, to stay in the spotlight. This hilarious ballet of neurotics and grumblers is followed in

a storm of unique, touching and stubbornly human wigs. An invigorating show, incredible in its creativity and energy, with a gallery of characters as realistic as they are astonishing.

Twice nominated for the Molières 2023 « revelation masculine » and « seul en scène » awards.

Ages 11 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

En este espectáculo unipersonal, Thomas Poitevin, explorador de la comedia humana, despliega una nueva galería de retratos trágicos y tiernos de hombres y mujeres con peluca, presas de la catástrofe ordinaria. Esta irresistible epopeya humanista lanza una mirada tierna y divertida sobre nuestra sociedad, con un guión cuidadosamente elaborado que provoca tanto la risa como la emoción.

Con o sin acento, estos magníficos antihéroes despliegan una energía dramática de « más », como a punto de volcarse en la tragedia total

pero gracias a las risas y a la empatía que inspiran, consiguen mantenerse en el candelero. A este hilarante ballet de neuróticos y gruñones le sigue una tormenta de pelucas únicas

una tormenta de pelucas únicas, conmovedoras y obstinadamente humanas. Un espectáculo vigorizante, increíble en su creatividad y energía, con una galería de personajes tan realistas como asombrosos.

Nominado dos veces en los premios Molières 2023 al Mejor Actor Revelación y al Mejor Espectáculo Unipersonal.

A partir de 11 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Thomas Poitevin, ein Erforscher der menschlichen Komödie, entfaltet in diesem Solofilm eine neue Galerie tragischer und zärtlicher Porträts von Männern und Frauen mit Perücken, die von der gewöhnlichen Katastrophe geplagt werden. Dieses unwiderstehliche humanistische Epos wird von einem sorgfältigen Schreibstil getragen, der ebenso viele Lacher wie Emotionen hervorruft, und wirft einen zärtlichen und witzigen Blick auf unsere Gesellschaft.

Mit oder ohne Akzent, diese wunderbaren Antihelden zeigen eine dramatische Energie des « Zuviel », als wären sie bereit, in die totale Tragödie zu stürzen

doch dank des Lachens und der Empathie, die sie hervorrufen, gelingt es ihnen, im Licht zu bleiben. Dieses lustige Ballett von Neurotikern und Nörglern wird in einem

einem Sturm einzigartiger, rührender und hartnäckig menschlicher Perücken. Ein belebendes Spektakel, unglaublich kreativ und energiegeladen, mit einer Galerie von ebenso realistischen wie erstaunlichen Charakteren.

Das Stück wurde zweimal für die Molières 2023 als « Enthüllung eines Mannes » und « Allein auf der Bühne » nominiert.

Ab 11 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

