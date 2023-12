Lancement des illuminations en musique Boulevard Léon Gambetta Cahors, 1 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Participez au lancement des illuminations en musique à Cahors. Au programme, des concerts de Noël avec la participation du conservatoire de musique du Grand Cahors et du groupe de Gospel Kathy Boyé & Vocal Colors. Profitez également de dégustations gourmandes de boissons chaudes et de bouchées sucrées. Découvrez le décor festif sous le parvis couvert, les spots lumineux dans le centre-ville et les quartiers. Rencontrez le Père-Noël et déposez votre lettre dans sa boîte aux lettres installée sur le parvis..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

Boulevard Léon Gambetta Hôtel de Ville

Cahors 46000 Lot Occitanie



Join in the musical launch of the Cahors illuminations. The program includes Christmas concerts by the Conservatoire de Musique du Grand Cahors and the Gospel group Kathy Boyé & Vocal Colors. Enjoy gourmet tastings of hot drinks and sweet treats. Discover the festive decor under the covered forecourt, and the spotlights in the city center and neighborhoods. Meet Santa Claus and drop your letter in his letterbox on the forecourt.

Participe en el lanzamiento musical de las luces de Navidad en Cahors. El programa incluye conciertos navideños del Conservatorio de Música del Gran Cahors y del grupo de gospel Kathy Boyé & Vocal Colors. También habrá degustaciones gastronómicas de bebidas calientes y dulces. Descubra la decoración festiva bajo la explanada cubierta y los focos en el centro de la ciudad y los barrios. Conozca a Papá Noel y deposite su carta en el buzón del patio.

Nehmen Sie an der musikalischen Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung in Cahors teil. Auf dem Programm stehen Weihnachtskonzerte unter Mitwirkung des Musikkonservatoriums von Grand Cahors und der Gospelgruppe Kathy Boyé & Vocal Colors. Genießen Sie außerdem Gourmetverkostungen mit heißen Getränken und süßen Häppchen. Entdecken Sie die festliche Kulisse unter dem überdachten Vorplatz, die Lichtspots in der Innenstadt und den Stadtvierteln. Treffen Sie den Weihnachtsmann und werfen Sie Ihren Brief in seinen auf dem Vorplatz aufgestellten Briefkasten.

