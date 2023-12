Spectacle La Pastorale Maurel Boulevard Léo Lagrange Martigues, 4 février 2024 12:00, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Repas complet, spectacle et gâteau des rois.

La Pastorale Maurel, pièce jouée en langue provençale raconte la nativité de Jésus. Les pastoraliers martégaux la jouent à Martigues chaque début d’année, à la salle du Grès dans le centre-ville de Ferrières..

2024-02-04 12:00:00 fin : 2024-02-04 18:00:00. .

Boulevard Léo Lagrange Salle du Grès

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Full meal, show and King’s cake.

La Pastorale Maurel, a play performed in Provençal, tells the story of the nativity of Jesus. The pastoralists from Martégaux perform it in Martigues at the beginning of each year, at the Salle du Grès in Ferrières town centre.

Comida completa, espectáculo y roscón de Reyes.

La Pastorale Maurel, obra teatral representada en provenzal, narra la natividad de Jesús. Los pastores de Martégaux la representan en Martigues a principios de cada año, en la Salle du Grès, en el centro de Ferrières.

Vollständige Mahlzeit, Aufführung und Dreikönigskuchen.

La Pastorale Maurel, ein in provenzalischer Sprache gespieltes Stück, erzählt die Geschichte der Geburt Jesu. Die Pastoralisten aus Martigues führen es zu Beginn jedes Jahres in Martigues im Salle du Grès im Stadtzentrum von Ferrières auf.

