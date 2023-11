Concours de pétanque dans le cadre du Téléthon Boulevard Lemuet (derrière tennis) Bagnoles de l’Orne Normandie, 9 décembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Concours organisé par Groupama et la Pétanque Bagnolaise..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Boulevard Lemuet (derrière tennis) La Pétanque Bagnolaise

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Competition organized by Groupama and Pétanque Bagnolaise.

Concurso organizado por Groupama y Pétanque Bagnolaise.

Wettbewerb, der von Groupama und Pétanque Bagnolaise organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne