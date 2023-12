Aymeric Lompret Boulevard Lamarck Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Aymeric Lompret Boulevard Lamarck Bourges, 4 décembre 2023, Bourges. Bourges,Cher Aymeric Lompret -Yolo.

2024-04-13 fin : 2024-04-13 . 32 EUR.

Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Aymeric Lompret -Yolo Aymeric Lompret -Yolo Aymeric Lompret -Yolo Mise à jour le 2023-12-01 par Tourisme & Territoires du Cher Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Boulevard Lamarck Adresse Boulevard Lamarck Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Boulevard Lamarck Bourges latitude longitude 47.07841;2.39367

Boulevard Lamarck Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/