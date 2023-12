Salon de l’habitat et de l’immobilier Boulevard Lamarck Bourges, 3 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Le Salon de l’Habitat et de l’immobilier de Bourges revient du 19 au 22 janvier 2024 au Pavillon d’Auron pour une 39e édition !.

Samedi 2024-01-19 10:00:00 fin : 2024-01-22 19:00:00. 3 EUR.

Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Salon de l?Habitat et de l?immobilier de Bourges returns to the Pavillon d?Auron from January 19 to 22, 2024 for its 39th edition!

El Salón Inmobiliario de Bourges vuelve al Pabellón de Auron del 19 al 22 de enero de 2024 para celebrar su 39ª edición

Die Wohn- und Immobilienmesse in Bourges kehrt vom 19. bis 22. Januar 2024 in den Pavillon d’Auron zurück und findet zum 39. Mal statt!

Mise à jour le 2023-12-01 par Tourisme & Territoires du Cher