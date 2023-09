Découvrir le patrimoine culturel et naturel le long du canal de Berry Boulevard Lamarck Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Visite pédestre commentée. Rendez-vous à 17 h devant la médiathèque (entrée au rez-de-chaussée).

2023-10-25

Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Guided walking tour. Meet at 5 p.m. in front of the media library (ground-floor entrance). Visita guiada a pie. Encuentro a las 17:00 frente a la mediateca (entrada de la planta baja). Kommentierter Rundgang zu Fuß. Treffpunkt um 17 Uhr vor der Mediathek (Eingang im Erdgeschoss).

