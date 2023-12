Cet évènement est passé NOËL A LUNEL 2023 – LES SANTONS DE PROVENCE – SAMEDI 25 NOVEMBRE AU SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2023 Boulevard Lafayette Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25 14:00:00

Une vingtaine de santonniers présenteront leurs collections de santons bruts, peints ou habillés, ainsi que de nombreux accessoires pour la crèche. L’artiste peintre Amélie Béral, qui a un attachement particulier aux animaux, sera l’invitée d’honneur de cette exposition et y présentera ses toiles. Enfin, une grande crèche, en partie animée et imaginée par les bénévoles du club La Cocarde, complétera cette exposition. .

